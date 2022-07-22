川粉參議員霍利鼓動群眾衝國會 被拍到事後馬上溜走

21日播放的錄影帶顯示，聯邦參議員霍利國會暴動當天快步逃跑的畫面。（取材自影片）

共和黨 籍參議員霍利(Josh Hawley)在國會驗證2020年大選選舉人投票結果過程中，力圖扮演「打手」角色；他積極爭取挺川普 基本盤，2020年12月30日首先宣布反對賓州提交的選舉人票，2021年1月6日他走入國會大廈時，還向人群「高舉拳頭」力挺示威者，後來被眾多批評者指助長了暴徒攻擊的情緒。但本周四（21日）的國會聽證會播出暴徒攻入國會後「霍利逃跑」的慢動作影片，引起哄堂大笑，瓦解了他的強硬形象。

現年42歲的霍利來自密蘇里州，2018年首度進入國會，2019年初成為聯邦參議員；這位年輕政客野心勃勃，幾乎在所有議題上都支持川普。2021年1月6日他一邊比出拳頭一邊走入國會大廈，雖受負面批評，但在低調一陣子後，霍利開始對外推銷有自己向群眾「比拳頭」圖像的馬克杯。

共和黨籍參議員霍利2021年1月6日走入國會大廈時，向人群「高舉拳頭」。圖為國會暴亂調查委員會21日播出的當時畫面。（路透）

顯然，在國會暴亂案發生後，霍利認為自己經得住負面批判，並發現在共和黨內對川普死忠仍有價值。霍利賭的是，這一切會讓他在政治上獲利，並在未來幾年站穩腳跟，成為英雄。

但21日晚上9時，國會暴亂案調查委員會成員、民主黨眾議員路里亞(Elaine Luria)讓所有人注意到：霍利在國會暴動發生時，倉皇逃跑了。

路里亞先展示了霍利比拳頭的照片，並指出一名國會警察 對霍利此舉很失望，因為「霍利自己身在安全範圍內，受到警察和障礙物保護」；接著，聽證會大銀幕播出了當天霍利鼓舞抗議者衝進國會大廈後，霍利衝過走廊「逃走」的影像。路里亞說：「霍利逃走了，你們自己看。」她將影片播出，並用慢動作再播一次。

21日播放的錄影帶顯示，聯邦參議員霍利(右)國會暴動當天快步下樓逃跑的畫面。(美聯社)

華盛頓郵報指出，理論上，國會聽證會前提是要證明「川普選擇不對當天暴亂者採取行動」，霍利逃走的小插曲對全案沒有幫助；但它在一定程度上讓霍利十分難堪。

霍利效忠挺川基本盤、其中一批人卻變成暴徒，他自己因此意外成為受暴徒擺布的民選官員之一，前後對比鮮明。

調查委員會播放霍利逃跑影片，在某種意義上，是想讓試圖推翻2020年選舉結果的人付出代價。委員會成員明白霍利一直「走偏鋒」，更明白播放這段影片對霍利有弊無利；霍利總想讓自己顯得強硬，那影片顯然讓他「硬不起來」。

來源：USA TODAY