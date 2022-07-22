我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

視頻首曝光…國會暴亂後 川普：不想說選舉已結束

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

編譯湯淑君／綜合外電
白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)
白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）接受巴隆周刊（Barron's）專訪，說明新冠肺炎病毒為什麼無法根除，為何已接種疫苗者仍可能持續感染。

日前驚傳美國總統拜登儘管已打四劑疫苗仍確診新冠肺炎，儘管症狀輕微。這凸顯出此病毒傳染力強得能突破疫苗防護力，而且還在快速變異中，迥異於過去成功控制住的傳染病，如麻疹和天花。

現年81歲的佛奇是美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長，也是拜登的首席醫療顧問。他對拜登確診一事不予置評，但對新冠病毒後續發展表示他的看法。

佛奇上月也傳出打四劑依然染疫，他向巴隆周刊表示，「容易感染但住院風險不特別大」已變成很常見的經驗，包括他自己在內。他指出，現有疫苗對抗原始病毒株的效果「非常好」；預防感染的效果「不完美但非常好」；預防有症狀的病症「非常、非常的好」，保護力約94%到95%；對預防住院和死亡「沒那麼好，但仍相當好」。

然而，佛奇說，新冠病毒的傳染力逐漸增加，傳染力高的變種病毒一直冒出，以至於民眾雖接種疫苗甚至加強劑，儘管對防止重症住院和死亡效果仍佳，遭感染的機率仍非常高。不過，大致而言，一個人若染疫康復，再加上已接種疫苗和加強劑，取得的免疫力會變得「非常強」。

至於人人期望新冠肺炎從全球大流行（pandemic）變成「地方性流行病」（endemic），在社會不受擾亂的程度與病毒共存，佛奇認為美國正朝那個方向邁進。他說：「我不信我們會根除這病毒。我們只根除了天花。我不認為能消滅它，像我們讓麻疹絕跡那般。因為這病毒非常不一樣，傳染力很強。」

佛奇指出，天花和麻疹是「相當穩定」的病毒，不會變異；而感染麻疹和天花或注射疫苗後，得到的免疫力是「持久」的，至少可維持數十年，甚至終身免疫。對照下，根據過去兩年半來的經驗，新冠病毒大不相同，不但會一直演變出新變異株，接種疫苗和染疫康復獲得的免疫力也不持久，只能保持數月，不能維持數十年或一輩子。

那該怎麼辦呢？

佛奇認為，只能設法讓新冠病毒對社會秩序、經濟、娛樂、學校等方面的影響盡可能降到最低，在那種低影響程度下與病毒共存。但他坦承，美國現在還沒到達到那種程度。

佛奇表示，現在美國不再強制乘坐飛機要戴口罩，機場、飛機上戴口罩的人非常少，顯示民眾防疫態度鬆懈，不夠認真。他說：「我們現在談的不是強制規定，而是基於常理的建議。大致而言，民眾在希望把疫情拋在背後、了結這一切時，可能有點疏忽了一個事實：周遭仍充斥著病毒。」

佛奇 疫苗 拜登

上一則

視頻首曝光…國會暴亂後 川普：不想說選舉已結束

延伸閱讀

美何時鬆綁中貨關稅？8月開學購物季可能會是時機

美何時鬆綁中貨關稅？8月開學購物季可能會是時機
汽油漲價共和黨猛怪拜登 克魯曼舉三點批：蠢

汽油漲價共和黨猛怪拜登 克魯曼舉三點批：蠢
拜登已服用抗新冠藥 Paxlovid副作用會噁心、血壓高

拜登已服用抗新冠藥 Paxlovid副作用會噁心、血壓高
4個月前打補強針 拜登新冠抗體恐大幅消退

4個月前打補強針 拜登新冠抗體恐大幅消退

熱門新聞

商場民眾跟隨警方撤離。（247TV影片截圖）

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍男擊斃槍手 警讚：真正英雄

2022-07-18 00:03
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38
公布的錄像顯示，近400名員警案發當天，竟無一人採取救援行動，坐視小學生遭到殺害。圖為案發時，羅布小學校教室走廊都是警察，但坐視槍殺發生。(美聯社)

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

2022-07-18 02:30
傑克森曾在前總統小布希、歐巴馬與川普執政期間擔任白宮醫生。(Getty Images)

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

2022-07-18 09:16
(取自IMO官網)

國際奧數賽 中國6人全滿分總成績奪冠 美排第3

2022-07-15 14:06
聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

2022-07-21 19:58

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區
麥當勞點餐糾紛 猶他4歲童向警開槍 「想要爸爸回來」

麥當勞點餐糾紛 猶他4歲童向警開槍 「想要爸爸回來」
中國不滿波洛西訪台灣 彭博：北京可能有5招反應

中國不滿波洛西訪台灣 彭博：北京可能有5招反應
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座