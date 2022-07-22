新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

白宮首席防疫專家佛奇。(美聯社)

白宮首席防疫專家佛奇 （Anthony Fauci）接受巴隆周刊（Barron's）專訪，說明新冠肺炎病毒為什麼無法根除，為何已接種疫苗 者仍可能持續感染。

日前驚傳美國總統拜登 儘管已打四劑疫苗仍確診新冠肺炎，儘管症狀輕微。這凸顯出此病毒傳染力強得能突破疫苗防護力，而且還在快速變異中，迥異於過去成功控制住的傳染病，如麻疹和天花。

現年81歲的佛奇是美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長，也是拜登的首席醫療顧問。他對拜登確診一事不予置評，但對新冠病毒後續發展表示他的看法。

佛奇上月也傳出打四劑依然染疫，他向巴隆周刊表示，「容易感染但住院風險不特別大」已變成很常見的經驗，包括他自己在內。他指出，現有疫苗對抗原始病毒株的效果「非常好」；預防感染的效果「不完美但非常好」；預防有症狀的病症「非常、非常的好」，保護力約94%到95%；對預防住院和死亡「沒那麼好，但仍相當好」。

然而，佛奇說，新冠病毒的傳染力逐漸增加，傳染力高的變種病毒一直冒出，以至於民眾雖接種疫苗甚至加強劑，儘管對防止重症住院和死亡效果仍佳，遭感染的機率仍非常高。不過，大致而言，一個人若染疫康復，再加上已接種疫苗和加強劑，取得的免疫力會變得「非常強」。

至於人人期望新冠肺炎從全球大流行（pandemic）變成「地方性流行病」（endemic），在社會不受擾亂的程度與病毒共存，佛奇認為美國正朝那個方向邁進。他說：「我不信我們會根除這病毒。我們只根除了天花。我不認為能消滅它，像我們讓麻疹絕跡那般。因為這病毒非常不一樣，傳染力很強。」

佛奇指出，天花和麻疹是「相當穩定」的病毒，不會變異；而感染麻疹和天花或注射疫苗後，得到的免疫力是「持久」的，至少可維持數十年，甚至終身免疫。對照下，根據過去兩年半來的經驗，新冠病毒大不相同，不但會一直演變出新變異株，接種疫苗和染疫康復獲得的免疫力也不持久，只能保持數月，不能維持數十年或一輩子。

那該怎麼辦呢？

佛奇認為，只能設法讓新冠病毒對社會秩序、經濟、娛樂、學校等方面的影響盡可能降到最低，在那種低影響程度下與病毒共存。但他坦承，美國現在還沒到達到那種程度。

佛奇表示，現在美國不再強制乘坐飛機要戴口罩，機場、飛機上戴口罩的人非常少，顯示民眾防疫態度鬆懈，不夠認真。他說：「我們現在談的不是強制規定，而是基於常理的建議。大致而言，民眾在希望把疫情拋在背後、了結這一切時，可能有點疏忽了一個事實：周遭仍充斥著病毒。」