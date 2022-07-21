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中國不滿波洛西訪台灣 彭博：北京可能有5招反應

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中國不滿波洛西訪台灣 彭博：北京可能有5招反應

編譯劉忠勇／綜合外電
波洛西可能8月訪台，如果成行，將是25年來首位訪台的現任眾院議長。（美聯社）
波洛西可能8月訪台，如果成行，將是25年來首位訪台的現任眾院議長。（美聯社）

究竟來不來台灣，眾議院議長波洛西21日以安全考慮為由避而不答。據傳波洛西可能8月訪台，如果成行，將是25年來首位訪台的現任眾院議長。美台之間任何層級的官方交流幾乎都會引起北京反彈。

拜登20日已告訴記者，軍方認為波洛西現在去台灣不是一個好主意，這個表態讓人更加擔心中國可能對波洛西訪台一事做出強烈回應。彭博歸納以下中國可能做出的五種回應：

1. 派遣更多戰機

近年來，解放軍戰機飛入台灣防空識別區的頻率增加，一方面給蔡英文總統帶來了更大政治壓力，另一方面旨在展示在台灣海峽可投射的能力。如果波洛西堅持訪台，期間可能會有龐大或長時間的機群進入台灣防空識別區，例如去年年底在一名美訪問台灣後，大約15架解放軍飛機出現在台島東側。10月4日56架軍機出動再創新紀錄，可能是對當時美國在附近主導的一次軍事演習的回應。波洛西若訪問台灣，預料中國也有可能派遣軍艦在附近水域軍演。

2. 越過中線

北京可能採取的另一種應對措施是讓戰機飛越台灣海峽中線，即美國於1954年設立的一條防止兩岸衝突的緩衝帶。2020年9月，因應副國務卿克拉奇訪台，解放軍飛機多次越過中線。本月，在參議員史考特（Rick Scott）訪台時，中線再次被突破。無論是深度越過還是擦邊球式的越線都可能給國軍帶來特別壓力，因為這種情況下他們必須也讓自己的軍機升空。

台灣國家政策研究基金會的助理研究員揭仲表示，最有可能的情況是解放軍派出多架戰機穿越海峽中線，特別是在台北和新竹之間的地區，這是台灣海峽最窄的地方。

3. 飛彈試射

北京政府對美台交往做出的最激烈反應發生在1995年夏天，由於時任總統的柯林頓邀請台灣首位民選總統李登輝訪問美國，中國解放軍直接向台灣外海試射了飛彈，在飛彈試射期間，中國對目標區域實施封鎖，航運和空中交通中斷。2020年8月，解放軍向南海發射了被稱為「航母殺手」的飛彈，此舉被視為對美國海軍演習的回應。

4. 飛越台灣

中國的民粹主義者列出了一系列對波洛西訪台可能的應對方案，其中包含更大的局勢升級風險。「環球時報」多次提出讓軍機直接飛到台灣上空，此舉可能造成兩軍之間的對決。台國防部長邱國正去年告訴立法院，國軍會對入侵的解放軍軍機採取強硬措施，他們離島越近，台軍反擊的力量就會越強。

5. 伴飛波洛西專機

「環球時報」前總編胡錫進在推特上發文警告稱，一旦波洛西訪問台灣，解放軍戰機可選擇在適當距離上「伴飛」她的專機。這種行為可能給美中飛行員都帶來很大壓力，因為容易擦槍走火。今年5月，澳洲譴責中方戰鬥機曾經在澳洲一架偵察機旁「危險」飛行，中國軍方對此提出反駁。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

波洛西可能8月訪台，如果成行，將是25年來首位訪台的現任眾院議長。（美聯社）
波洛西可能8月訪台，如果成行，將是25年來首位訪台的現任眾院議長。（美聯社）

波洛西 解放軍 北京

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