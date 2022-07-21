秦剛批美掏空一中政策 國務院：美台有強健非官方關係

國務院發言人普萊斯表示，美依然遵守美國的「一個中國」政策，致力於維持台海和平穩定，美台享有強健的非官方關係。(本報資料照／華盛頓記者張文馨攝影)

針對中國駐美大使秦剛 批美國掏空「一中政策」，國務院 發言人普萊斯(Ned Price)21日表示，美國依然遵守美國的「一個中國」政策，致力於維持台海和平穩定，美台享有強健的非官方關係。

普萊斯表示，美國依然遵守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一中政策」，美國據此致力於維持台海和平穩定，美國和台灣沒有外交關係，美國也不支持台灣獨立，但美台享有強健的非官方關係，以及在維持台海和平穩定上有著持久利益。

拜登總統20日稱，軍方目前不認為聯邦眾院議長波洛西 （Nancy Pelosi）訪問台灣是個好主意，普萊斯連續第三天被問到國務院立場；他說，波洛西辦公室自己都沒有證實或否認這趟訪問，這仍然是一個假設，國務院無從評論。

中國外交部發言人汪文斌21日再度表達反對波洛西訪台，他說，若美方一意孤行，中方必將採取有力措施堅決應對和反制，「我們說到做到。」

汪文斌表示，美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美方在台灣問題上的承諾。

秦剛20日在美國智庫「阿斯本研究所」（Aspen Institute）說，近年來台海局勢緊張，是因為「一個中國」原則受到破壞與威脅。

秦剛說，美國掏空且模糊「『一個中國』政策」，而台灣的蔡英文當局援引美國支持來落實台灣獨立的政治目標；美國大幅提升與台灣的官方聯繫，派遣官員訪台、售台先進武器，甚至聲稱美國要在軍事上保衛台灣。