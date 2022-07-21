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國會暴亂關鍵187分鐘 川普在看轉播 不願採取行動阻止

記者顏伶如／綜合報導
特別委員會21日舉行國會暴亂案最後一場聽證會，螢幕上播放前總統川普當時的講話。（美聯社）
特別委員會21日舉行國會暴亂案最後一場聽證會，螢幕上播放前總統川普當時的講話。（美聯社）

眾議院國會暴亂調查委員會第八場也是最後一場公聽會21日晚間黃金時段登場，聚焦重點在於前總統川普2021年1月6日當天，從暴徒開始衝進國會大廈到後來出面呼籲暴徒回家的187分鐘期間，究竟有過哪些行為；委員會調查發現，川普其實沒有採取行動阻止暴亂發生，反而「沾沾自喜」在白宮裡觀看著暴亂事件的電視轉播。

幕僚力勸阻止 始終無動無衷

調查委員會指出，國會暴亂發生時，幕僚、盟友甚至家人都力勸川普應該出面阻止支持群眾，但川普始終無動無衷。委員會說，川普尋求連任卻敗選，因此散布勝選結果遭竊的謊言，企圖推翻拜登贏得2020年大選的事實，川普的選舉陰謀論助長國會暴亂的出現，美國民主面臨考驗。

公聽會展開之前，調查委員會公布四名前任白宮助理的錄影證詞，包括前任白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)、前任國家安全委員會幕僚長柯羅格(Keith Kellogg)、前任白宮律師西波隆(Pat Cipollone)、前任川普特別助理兼橢圓形辦公室事務聯絡人摩莉‧麥可(Molly A. Michael)。

飯廳觀看轉播 不願拿起電話

西波隆與麥可作證時均表示，國會暴亂發生時，川普正在白宮的私人飯廳裡，觀看電視上現場轉播的暴力事件經過；柯羅格在證詞中說，當時白宮所有人都盯著電視觀看實況轉播。

調查委員會副主席、共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)說，透過證人證詞可以發現，1月6日當天川普從來不曾拿起電話，下令政府團隊出手解決問題。

錢尼說，川普並未出動軍隊，國防部長並未接獲川普的任何指令，川普也沒打電話給司法部長，沒有跟國土安全部聯絡，「副總統潘斯反而做了這些事情，可是川普什麼都沒做」。

隔天拍攝影片 想為暴徒赦罪

調查委員會取得先前從未曝光、國會暴亂隔天拍攝的影片檔案顯示，白宮幕僚請求川普應該出面傳遞正面訊息，讓全國人民得以止痛療傷，但川普拍攝影片時，對於譴責川粉以暴力行動攻占國會的發言，卻講得非常不順。

前任白宮助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)先前對委員會作證時說，川普原本想在影片的談話中加入為暴徒赦罪的句子，但遭白宮律師反對，後來川普勉強配合拍攝完成了一支三分鐘的譴責國會暴亂影片。

川普 白宮 攝影

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