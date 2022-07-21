美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

聯邦眾議院議長波洛西。(美聯社)

總統拜登 20日以「軍方認為不宜」來回應聯邦眾議院議長波洛西 （Nancy Pelosi）可能訪台，美國有線電視新聞網（CNN）21日引述官員說法報導，美方擔憂中國為阻止波洛西出訪，可能會宣布台灣上空為禁航區，進一步升高區域情勢。

一位匿名官員說，除了宣布禁航區，中國也可能派出戰機進入台灣宣稱的空防區內，如此一來就可能引發台灣和美國方面的回應。

波洛西21日在記者會重申因安全理由不討論任何旅行計畫。

對於軍方反對，波洛西表示，她從未直接從拜登那邊聽說什麼，猜測總統說的可能是軍方擔心訪問專機會被共軍擊落之類的，但她不清楚實際狀況，沒有看到或聽到任何訊息。

波洛西說，嚇阻中國攻擊台灣是很大的議題，就美國而言重要的是展現對台灣的支持，沒有人提到支持台灣獨立，這是台灣自己要做的決定。

CNN報導，美國參謀首長聯席會議發言人柏特勒（Dave Butler）表示，一般而言，軍方會像決策者簡報軍事評估，說明對手可能會怎麼做，討論後勤和軍事計畫以及準備情況；但柏特勒拒絕說明美國參謀首長聯席會議主席密利 （Mark Milley）是否和波洛西談過台灣行。