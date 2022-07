拜登染疫 推特報平安 白宮醫師：呼吸血氧都正常

拜登 總統21日上午確診新冠,出現偶爾乾咳、流鼻水和疲倦等輕微症狀,白宮 新冠事務協調官賈哈(Ashish Jha)表示,拜登呼吸狀態和血氧含量都正常,總統在電話中對他表示一切都好,一整個早上都在工作。

➤➤➤拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療

今年79歲的拜登首度確診新冠,拜登的年齡被視為新冠肺炎高危險群,白宮持續密切關注拜登病情。

拜登在推特貼出照片和21秒的影片報平安,影片中的拜登穿著西裝、未戴口罩,站在陽台上說明自己確診後有輕微症狀但大致安好,感謝外界關心。

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571