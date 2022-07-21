拜登染疫 推特報平安 白宮醫師：呼吸血氧都正常

拜登總統21日確診新冠，他中午在推特發文並貼出在寓所工作照片。取自拜登推特

拜登 總統21日上午確診新冠，出現偶爾乾咳、流鼻水和疲倦等輕微症狀，白宮 新冠事務協調官賈哈（Ashish Jha）表示，拜登呼吸狀態和血氧含量都正常，總統在電話中對他表示一切都好，一整個早上都在工作。

➤➤➤拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療

今年79歲的拜登首度確診新冠，拜登的年齡被視為新冠肺炎高危險群，白宮持續密切關注拜登病情。

拜登在推特貼出照片和21秒的影片報平安，影片中的拜登穿著西裝、未戴口罩，站在陽台上說明自己確診後有輕微症狀但大致安好，感謝外界關心。

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571 — President Biden (@POTUS) July 21, 2022

拜登原定今天要在賓州發表犯罪預防的演說，已緊急取消行程，他分別致電該選區議員和市長，表達自己缺席的遺憾，拜登透過推文傳達，隔離時仍保持忙碌工作的狀態。

從上午開始，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）透過書面聲明宣布拜登確診，白宮醫師歐康納（Kevin O’Connor）書面說明最新狀況；中午時分，拜登在推特報平安，副總統賀錦麗（Kamala Harris）在北卡參加活動時透露拜登精神很好；到了下午，白宮舉行例行記者會，賈哈出面說明並接受記者提問。

拜登在去年1月完整接種輝瑞（Pfizer/BioNTech）的新冠疫苗，去年9月和今年3月底分別接種補強針；歐康納建議拜登服用新冠治療口服藥物Paxlovid，將為預防重症提供更多保護。

賈哈表示，因為總統完整接種疫苗，又打了兩劑補強針，因此重症風險相當低，他鼓勵超過50歲的成人若今年還未接種補強針的立即行動，確診者也可以確認是否能接受用藥治療。

前總統川普2020年底確診新冠後，曾一度住院治療，賈哈說，拜登現在沒有其他症狀，呼吸狀態和血氧含量都正常，無法說明假設問題（指住院）。

依聯邦疾病防治中心（CDC）標準，拜登21日確診，最快要到26日才能結束隔離；根據用藥建議，染疫者在出現症狀後5天內服用30錠，可出現最佳效果，有效降低重症；使用方法為，每12小時一次、每次3錠，包含兩錠抗病毒藥物以及一錠低劑量的抗愛滋病毒藥物利托那韋（Ritonavir）。

尚皮耶表示，拜登19日接受病毒檢測 為陰性，20日在麻州頂著炎熱天氣發表氣候變遷演說，活動結束後感覺疲倦，21日上午接受檢測呈現陽性；白宮已經針對這次總統確診展開疫調，調查密集接觸者。

賀錦麗和第一夫人吉兒（Jill Biden）的病毒檢測均呈現陰性，兩人持續進行原定的公開行程。

有線電視新聞網（CNN）報導，一名跟隨拜登出訪中東的西廂助手在本周確診新冠，但此人並不是拜登的密集接觸者；在21日記者會上，白宮沒有回應拜登是不是因為出訪中東而感染新冠病毒。