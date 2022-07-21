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為安全考量避談是否訪台 波洛西：展現對台支持很重要

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為安全考量避談是否訪台 波洛西：展現對台支持很重要

中央社華盛頓21日專電
聯邦眾院議長波洛西今天表示，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫。但她也表示，展現對台灣的支持很重要。(美聯社)
聯邦眾院議長波洛西今天表示，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫。但她也表示，展現對台灣的支持很重要。(美聯社)

對於外傳將在8月訪問台灣，聯邦眾院議長波洛西今天表示，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫。但她也表示，展現對台灣的支持很重要。

英國「金融時報」（Financial Times）日前報導，波洛西（Nancy Pelosi）規畫8月造訪台灣，展現對台灣的支持。

對於這項傳聞，波洛西今天在每周例行記者會被問及此事時，維持一貫立場，不願證實或否認。她表示，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫。

媒體追問要如何嚇阻中國脅迫台灣時，波洛西表示，「這是個非常大的議題」，若真要討論，展現對台灣的支持十分重要。但她也指出，沒有人提到台灣獨立，這要由台灣決定。

對於總統拜登（Joe Biden）昨天提到軍方認為波洛西現在訪台「不是個好主意」。波洛西表示，若要說她訪台會帶來困擾，她認為拜登的意思是軍方或許擔憂飛機會遭中方擊落之類的，「我並不確切知道，我沒看到，我沒聽到」，「我不曾從總統那裡聽說」。

波洛西原定4月來到台灣，但因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而取消。波洛西若能成行，這將是25年來首度有美國眾院議長訪台。不過報導也引述3名知情人士透露，白宮曾對波洛西此行表達關切。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

波洛西 拜登 眾院

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