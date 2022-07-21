國會暴亂究竟因何而起？哈佛大規模研究直指川普

哈佛大學一項報告歸納出導致2021年1月6日攻占國會大廈事件發生的最主要原因，就是前總統川普以及川普散布的勝選結果遭竊謊言。(美聯社)

哈佛大學 (Harvard University)舒思深媒體、政治與公共政策中心(Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy)研究人員根據417名國會暴亂暴徒起訴書與判決書內容分析，歸納出導致2021年1月6日攻占國會大廈事件發生的最主要原因，就是前總統川普 以及川普散布的勝選結果遭竊謊言。

這份報告是國會暴亂發生一年多以來，對於追查事發原因的最大規模學術研究。哈佛大學研究人員對遭到起訴的417名國會暴亂暴徒動機展開個案分析，參考資料為華府特區 美國聯邦區域法院的469份檔案，其中包括起訴書與判決書。

在這項調查研究裡，研究人員也根據法院紀錄分析了暴徒的社群網站貼文、私人簡訊以及發言內容。

國家廣播公司(NBC)報導，研究報告結論指出，眾議院國會暴亂調查委員會共和黨籍副主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)對於國會暴亂發生原因的推論「基本上是正確的」，也就是「川普號召暴徒、聚集暴徒，並且點燃國會暴亂的火苗」。

由舒思深媒體、政治與公共政策中心主任唐納文(Joan Donovan)及兩位研究助理法根(Kaylee Fagan)、李伊(Frances Lee)主筆的研究報告寫道，遭到起訴的暴徒當中，對於為何入侵國會大廈，最常提及的兩大原因便是「想在1月6日當天在華府支持川普」以及「懷疑選舉的公平公正」。

哈佛大學研究人員在報告中指出，從數千份法院文件可以看出，參加國會暴亂而遭調查的840個案例，當事人決定攻占國會大廈且出現暴力行為的動機，主要原因是出自對川普的支持，認為川普2020年大選的勝利遭到偷竊。

研究人員指出，國會暴亂暴徒當中，有20.6%坦承因為支持川普才參加了國會暴亂，另外也有20.6%暴徒表示，相信川普聲稱勝選結果遭竊的說詞，因此加入國會暴亂。

暴徒參加國會暴亂的其他理由，還包括「自認為加入了革命、內戰或分離運動」、「只是在華府參加和平示威」、「原本對於暴力就有興趣」等。

國家廣播公司報導，唐納文指出，希望這項研究能讓社群媒體公司以及主管機關吸取教訓，未來如果發現群眾有類似行為出現，就應該提高警覺。