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美國列中國為「非法拘禁」國家 中使館反駁：美國才是

記者廖士鋒／綜合報導
中共駐美大使館發言人劉鵬宇駁斥美國列其為非法拘禁國家名單，強調美國才正適合這個標籤，圖為中共駐美國大使館外觀。（圖／取自中共駐美國大使館官網）
中共駐美大使館發言人劉鵬宇駁斥美國列其為非法拘禁國家名單，強調美國才正適合這個標籤，圖為中共駐美國大使館外觀。（圖／取自中共駐美國大使館官網）

美國國務院近日將中國列入「美國人面臨高非法拘禁風險國家」名單內，對此中共駐美使館駁斥稱「適合無理拘禁這個標籤的，不是其他國家，正是美國自己」。

據觀察者網報導，美國拜登總統（Joe Biden）7月19日簽署行政命令，要「打擊世界各地的人質劫持和非法拘留」問題，國務院同日並發布將中國列入「美國人面臨高非法拘禁風險國家」名單。

行政令簽署後，美國國務院在對各國的旅行建議中，引入一個新的風險提示指標，如果美國政府認為旅行至該國的公民有被非法拘禁或劫持的風險，則給該國打上「D」（拘禁的英文首字母）的提示標籤。與中國一起被美國政府列入這個「高風險國家」名單的還有緬甸、伊朗、北韓、委內瑞拉和俄羅斯。

對此中共駐美大使館表示，這恰恰是美國政府自身的「可恥履歷」（disgraceful track record），並提到在美墨邊境，一個個家庭被強行拆散、美軍還在伊拉克的阿布格雷監獄「虐待囚犯」，不一而足。

報導引述中共駐美大使館發言人劉鵬宇表示，「最適合無理拘禁這個標籤的，不是其他國家，正是美國自己（suits the US better than anyone else）」。

國務院 中共 大使館

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