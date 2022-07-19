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環球時報：波洛西若訪台 將是美國對中國最惡劣挑釁

記者陳言喬／即時報導
美國國會眾議長波洛西。（路透）
美國國會眾議長波洛西。（路透）

英國《金融時報》報導美國國會眾議長波洛西計畫今年8月率領國會代表團訪問台灣。陸媒環球時報社評20日稱，如果消息屬實並最終成行，這將是自中美建交以來，美方在台灣問題上對中國性質最為惡劣的挑釁之一。

社評稱，今年4月，波洛西就搞出一幕訪台「鬧劇」，先是通過媒體放風試探，但在臨行前突然宣佈感染新冠肺炎而推遲計畫，當時有網友諷刺稱，這是「戰術性陽性」。這兩次消息，台灣民進黨當局和美國國會都表現得比較低調。顯然，美台當局對肆意玩火可能在台海掀起的暴風驟雨並非一無所知。

社評稱，一中原則不存在一丁點支支吾吾、瞞天過海的空間。中國國務委員兼防長魏鳳和上個月在香格里拉對話會上已警告，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰、不惜代價」，如果華盛頓把這些話當作耳旁風，將會犯下巨大的歷史錯誤。

社評說，「竄訪台灣」是波洛西絕對踩不得的高壓線，中方已經要求美方不得安排波洛西訪台，並強調「由此造成的一切後果必須完全由美方負責」；無論波洛西能否成行，華盛頓都必須給中方一個明確的說法，停止在這一大是大非問題上玩兩面派和文字遊戲。

其次，如果波洛西真的前往台灣，她應上中國的制裁名單，此前有美國媒體爆料稱波洛西的丈夫與中國大陸有一系列生意往來，一旦波洛西上了制裁名單，其家族的在華資產應被立即凍結。

台獨分子更不要抱有任何幻想，去年美國議員三次訪台，解放軍的震懾行動逐漸加碼，而且越來越接近實戰，在這種背景下，如果波洛西一意孤行，她帶去的一定會是台獨的噩夢。

波洛西 一中原則 解放軍

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