波洛西傳擬訪台 時機重大 白宮也關切

聯邦眾院議長波洛西。(美聯社)

英國《金融時報》18日報導，聯邦眾院 議長波洛西 （Nancy Pelosi）計畫於8月訪問台灣，展現對台灣的支持；這將是25年來又一次眾院議長訪問台灣。不過，白宮內部對此意見分歧，因時機敏感，加上美中正安排「拜習對話」，白宮曾對波洛西此行表達關切。中國外交部發言人趙立堅則以「4個嚴重」回應，要求美方不得安排波洛西訪台，否則一切後果必須完全由美方負責。

眾院議長 繼任總統第2順位

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨稱，美方目的就是打「台灣牌」，企圖「以台制華」，「阻礙中國的統一進程」。中國學者吳心伯認為，此事若成真，中方會有大動作反制，甚至影響到傳聞中的美中元首通話的「拜習會」。

眾院議長地位相當重要，如果美國總統無法視事，將是在副總統之後，指定繼任美國總統的第二順位。1997年時任眾院議長、共和黨籍的金瑞契（Newt Gingrich）曾率團訪台，民主黨籍的波洛西若此次成行，將是時隔25年，第二位來台的現任美國眾院議長。

對於英國媒體報導，波洛西擬於8月訪台，台總統府不予回應，台外交部表示，「並沒有接獲相關訊息」。波洛西若真的赴台訪問，依過去做法，包括蔡英文總統、賴清德 副總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等政府高層，都有可能與她會面。

根據媒體4月報導，波洛西以《台灣關係法》立法43周年為名，在亞洲行期間造訪台灣祝賀；但波洛西出發前因確診而推遲亞洲行。北京當時警告，波洛西訪談將嚴重損害中美關係；中國外交部發言人趙立堅也表示，中方官員向美方就此進行嚴正的交涉。她應該做的不是推遲訪問，而是立即取消訪問。

時機敏感 美中關係正處於低點

《金融時報》引述六名知情人士說法表示，波洛西將帶領代表團，在8月訪問台灣。根據報導，美中關係正處於1979年建交以來的低點，這個時間點對中國來說過於敏感，因為8月1日是解放軍建軍紀念日，拜登與習近平預定在8、9月間進行視訊對話，中共也正在準備舉行20大。

《金融時報》說，美國政府對波洛西是否應該訪問台灣意見分歧，有些人認為若是4月訪台較有正當性，那時俄羅斯侵略烏克蘭才剛開始；拜登3月2日指派前參謀首長聯席會議主席穆倫率團訪台，意在傳達對台支持。

波洛西對北京向來立場強硬，今年1月賴清德參加宏都拉斯總統就職典禮後，波洛西曾與賴清德線上會談。

根據《金融時報》，波洛西此行將訪問日本、新加坡、印尼和馬來西亞，也會訪問夏威夷美軍印太司令部。但《金融時報》也引述其中一名知情人士的說法稱，這趟訪問仍有變數，可能取消。

參議院軍事委員會資深共和黨籍參議員史考特本月8日在台訪問時，數架中國軍機直接飛越台海中線，然後在空中「盤旋」進行戰術操練，台灣戰機緊急升空攔截。