國會抗中挺台 拜登政府謹慎拿捏

聯邦眾議院議長波洛西傳將於下月訪問台灣。路透

傳聯邦眾議院議長波洛西 擬下月訪台，加上聯邦參議院外交委員會將審查「台灣政策法」草案；相較國會友台勢頭強勁，拜登 政府的態度相形保守；先前由美國主導的印太經濟架構（IPEF）首輪沒有台灣，國務卿布林肯（Antony Blinken）主持全球抗疫部長級會議，國務院也沒正面回應台灣是否受邀。

在美國對抗中國的大環境下，「台灣」一直是國會的熱議題；處理台灣議題較多的外交和軍事兩院四委員會只要舉行聽證會，議員們繞來繞去總會提到台灣。

無論是波洛西或提出「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022）的參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）與共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham），此時的動作或有個人考量，波洛西能否成行或台灣政策法能否成案也猶未可知，但抗中的事實環境顯而易見。

自拜登政府上任以來，極力維護美中關係之間的「護欄」，即便北京 方面嗤之以鼻，雙邊的各領域高層對話始終沒斷過；白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上月底也樂觀期待拜習會。

與此同時，烏克蘭遭俄羅斯侵略後，華府不少人關心中國是否也會有樣學樣武統台灣；美國在台協會主席莫健（James Moriarty）月初在鳳凰城參加北美洲台灣商會聯合總會活動，就重申台灣必須強化自我防衛，加強不對稱戰力來應對安全威脅。

拜登可以在烏克蘭戰爭剛打響的時候，派出前官員代表團訪問台灣；但國會屢次要求國防部邀請台灣參與環太平洋軍演，卻從未實現過。

美國積極建構多邊貿易夥伴網絡，IPEF首輪不包含台灣，財政部長葉倫和商務部長雷蒙多也談過美國半導體產業過度依賴台灣的隱憂。背後的思考，當然是台灣若淪入中國之手的賽局評估。

美國對台灣有軍事安全對話、有21世紀貿易倡議，也有經濟繁榮夥伴對話，但都停留在雙邊往來；拜登政府積極建構多邊組織圍堵中國時，台灣仍被排除在外，與美國政府的「一個中國」政策不無關聯。

如何看待及對待中國，國會沒有行政部門的諸多條陳束縛，肆意揮灑的空間也大，但象徽意義大於實質，畢竟外交的決策權限在總統。1997年民主黨的柯林頓總統任內，共和黨的國會議長金瑞契執意自中國轉往台北訪問，但也只有三個小時。不久金瑞契選舉失利，就此淡出政壇。

因此，哪怕是由美國主導的架構或對話，都要考量與會國家對北京的忌憚，讓台灣隱身，這是國際政治現實；同黨的波洛西議長或許真能訪問台灣，但是拜登政府仍要依據「一個中國政策」，謹慎拿捏其間的分寸。