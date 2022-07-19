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波洛西傳於8月訪台 胡錫進：建議解放軍「伴飛」入台

記者廖士鋒／即時報導
前環球時報總編胡錫進建議共機「伴飛」波洛西進入台灣，圖為早前的共機的巡航畫面。（新華社）
前環球時報總編胡錫進建議共機「伴飛」波洛西進入台灣，圖為早前的共機的巡航畫面。（新華社）

聯邦眾院議長波洛西傳將於8月到訪台灣，消息一出，中國外交部跟國台辦都再度表示明確反對，環球時報前總編胡錫進則建議共軍軍機「伴飛」波洛西進入台灣上空、「對台灣島行使主權」。

英國金融時報18日報導，眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）計畫於8月訪問台灣，展現對台灣的支持；這將是25年來又一次眾院議長訪問台灣。但報導引述知情人士說法稱，美國政府對此行意見有分歧，訪問可能仍有變數。

由於此前4月初波洛西就曾傳出要臨時更改東亞行程到訪台灣，當時遭到中國官方高分貝反對，旋因波洛西確診新冠肺炎而推遲整個東亞行，當時中國外交部還強調波洛西不應推遲行程，而應該要立即取消。

如今波洛西訪台消息第二度傳出，胡錫進在其微信公眾號發文表示，「事實證明，在台灣問題上美國是根本不會講理的，中國唯有用堅決的反制行動回擊美方挑釁，讓他們瞭解打台灣牌所對應的代價，這是美方唯一聽得懂的語言」。

胡錫進建議，「解放軍戰機可以選擇在適當距離上『伴飛』波洛西的專機，與其同時進入台灣島，掠過其降落機場的上空，然後穿越台灣島返回大陸」。他表示，這樣做直接發生軍事衝突的可能性很小，而一旦共軍戰機飛入並穿越台灣島，將是一個比波洛西訪台更具有里程碑意義的先例。「那樣的話，我們大概反而要感謝佩洛西，是她創造了解放軍戰機飛越台灣島的契機，打開了解放軍戰機對台灣島行使主權的嶄新空間」。

波洛西 眾院 解放軍

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