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葉倫將在南韓演說 不能坐視中國在關鍵領域擾亂經濟

記者張文馨／華盛頓報導
美國財政部長葉倫正在南韓訪問。（美聯社）
美國財政部長葉倫正在南韓訪問。（美聯社）

美國財政部葉倫（Janet Yellen）正在南韓訪問，她將在19日的演說直接點名中國，「不能坐視像中國這樣的國家，透過其在關鍵原物料、科技或產品的市場地位，擾亂我們的經濟或發揮有害的地緣影響力。」

葉倫18日晚間抵達南韓，在前往首爾的路上接受專訪，為19日預計發表的演說鋪陳；葉倫預計19日走訪LG集團，發表演說，並會晤南韓總統尹錫悅。

財政部釋出的19日演說摘要，葉倫將直接點名中國造成的地緣風險，她18日對路透表示，希望結束對特定中國商品的過度依賴，以防中方突然切斷供應鏈

財政部官員表示，中國突然切斷對特定國家的出口和供應，日本、澳洲和立陶宛都是例子，降低美國對特定中製商品的依賴至關重要；葉倫18日說，這就是美國不願依賴中方的原因。

財政部表示，葉倫將在演講時說中方投入大量資源在特定先進科技製造領域追求主導地位，同時，中國運用一系列不公貿易手段以達到這項目標。

「我們對中國存在真實顧慮，我們正在對他們施加壓力，但我不想傳達全然升高對中敵意的印象。」葉倫說，美中關係不是全然負面或上綱到極端敵對的領域。

葉倫將鼓勵美韓等理念相近國家共同應對這項挑戰，推動供應鏈多樣化，更多地依賴於信任的貿易夥伴身上、強化經濟韌性並降低風險；財政部表示，葉倫所指供應鏈包含半導體、電動車電池和藥品。

葉倫表示，美國希望深化對南韓等其他信賴盟國的貿易關係，以強化供應鏈韌性，並避開地緣對手可能的操縱。

葉倫大力鼓吹兩國在半導體等領域的合作，也在18日對媒體提到美國半導體產業過度依賴台灣的隱憂。

葉倫19日將提到，疫情和俄羅斯侵略烏克蘭的行動，已清楚凸顯解決供應鏈脆弱，以及降低供應鏈阻塞和物料短缺的必要性。

葉倫 供應鏈 財政部

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