拜登支持度剩36% 比川普、歐巴馬在任時還低

CNBC有線電視商業網公布民調顯示，拜登總統的整體支持率已下跌至36%。（Getty Images）

CNBC有線電視商業網公布民調 顯示，拜登 總統的整體支持率已下跌至36%，比起前總統川普及歐巴馬民調最低時更低；滿意拜登經濟政策的民眾更只有30%，比4月的35%更低，只獲得6%共和黨選民、25%獨立選民與58%的民主黨 選民支持。

黨內支持度過低亦成為拜登競選連任的重大障礙，因此多數民主黨支持者都不希望拜登競選連任，特別是18歲至29歲的年輕選民中，不支持拜登連任的人高達94%。

民調分析指出，由於高度通膨影響，全美民眾最關心的議題是經濟政策；因為拜登政府無力解決這些問題，當受訪者被問到年底期中選舉比較支持哪個政黨時，共和黨與民主黨的支持率分別為44%與42%。

不過，民主黨也並非毫無著力點，雖然拜登總統的支持率始終低迷，但兩黨在期中選舉的支持度差距已從上個月的10%縮小成2%，主要是因為聯邦最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)後，「墮胎權」成為美國民眾僅次於經濟問題最關心的議題；但墮胎權問題在11月大選時能否仍保有現在的熱度還很難說，因此墮胎能否成功扭轉民主黨不利戰局仍有待觀察。

CNBC報導指出，從這個趨勢也能觀察到選民可能不是反對「民主黨」，而是反對「拜登繼續領導」，但即便民調得此結論，拜登仍遲遲未鬆口，就有分析家認為，拜登愈早宣布不競選連任愈好，否則期中選舉後很有可能會在民主黨內掀起一波「提名風暴」。

非營利組織「根基行動」(RootsAction)創辦人所羅門(Norman Solomon)就批評：「除非拜登盡快宣布不參選連任，否則黨內一定會有大量新秀挑戰拜登地位；他寧可裝聾作啞、損害黨的利益，仍堅持自己要在2029年以前擔任總統的做法非常自我中心。」