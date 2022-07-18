半導體來美設晶片廠若獲補助 10年內不准擴大在中投資

晶片法案研擬條文規定，來美設廠若獲補助，10年內不得擴大在中國的投資。示意圖。（路透）

根據美國參議院周二要辯論的新法案，獲得補貼在美建廠的半導體公司將被禁止擴大在中國的某些投資 。白宮對此表示支持。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）周一表示：「我們繼續支持立法設立強大護欄。」她指的是法案裡的一項條款，限制那些從520億美元美國晶片 製造激勵措施拿到補助的半導體公司，轉頭到中國投資。

尚皮耶說，激勵措施是為了「在美國而不是在中國產生更多的半導體投資。護欄有助於減緩中國皫投資成長。這就是它在法案當中如此重要的原因。我們相信強大護欄的作用。」

對中國的投資限制仍在談判中，這也是半導體業大力游說的目標。政治新聞網站Politico周一稍早報導，英特爾和美國半導體產業協會（SIA）一直在游說反對目前研議的限制。

目前，法案訂定的限制是，如果企業獲得補助在美建廠，10年內禁止擴大在中國的半導體製造業務，但可以繼續在投資於「傳統」晶片製造，關於「傳統」一詞的定義則未確定。

參議院多數黨領袖舒默將在周二開始程序投票，啟動對該法案的辯論。

根據美聯社最新報導，關鍵的共和黨 議員現正慢慢轉變態度，可能讓520億美元的晶片法案過關，因為西維吉尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）撤掉提高對富人和企業加稅條文。

三周前，晶片法案雖有來自兩黨議員的支持卻深陷泥沼，當時共和黨參院領袖麥康諾放話，如果民主黨執意追求具黨派色彩的法案，共和黨不可能放行。曼欽取消加稅之議的決定，顯將打開共和黨在半導體問題上進行合作的機會之窗。