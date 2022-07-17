印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

商場民眾跟隨警方撤離。（247TV影片截圖）

印地安納州格林伍德警察 局(Greenworld Police Department)指出，當地一處購物中心17日發生槍擊 案，共有三人死亡，槍手遭到一名攜槍居民擊斃。

印地安納州一個購物中心發生槍擊案，槍殺濫殺三人後，被攜槍的旁觀者擊斃。圖為警方封鎖現場。(美聯社)

格林伍德警察局局長伊森(Jim Ison)在聲明中表示，槍擊案中有兩人受傷。他表示，警方接獲購物中心美食 街發生槍擊的報案電話之後，員警在當地時間下午6時左右抵達現場。

槍擊案中有人受傷，救護車到場搶救。(美聯社)

圖為全副武裝的特警隊趕到現場。(美聯社)

伊森17日晚間在記者會上表示，槍擊案發生時，一名攜槍居民見義勇為朝槍手開槍。

印地安納州一個購物中心發生槍擊案，槍手濫殺三人後，被攜槍的旁觀者擊斃。圖為執法人員趕到現場。(美聯社)

格林伍德市長邁爾斯(Mark Myers)發表聲明說，警方已封鎖現場，目前社會大眾並沒有遭受槍擊的進一步威脅。

邁爾斯在聲明中：「這起悲劇讓我們社區悲痛不已。請大家為受害者及我們的應急反應人員禱告。」

來源：247TV