印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手
印地安納州格林伍德警察局(Greenworld Police Department)指出，當地一處購物中心17日發生槍擊案，共有三人死亡，槍手遭到一名攜槍居民擊斃。
格林伍德警察局局長伊森(Jim Ison)在聲明中表示，槍擊案中有兩人受傷。他表示，警方接獲購物中心美食街發生槍擊的報案電話之後，員警在當地時間下午6時左右抵達現場。
伊森17日晚間在記者會上表示，槍擊案發生時，一名攜槍居民見義勇為朝槍手開槍。
格林伍德市長邁爾斯(Mark Myers)發表聲明說，警方已封鎖現場，目前社會大眾並沒有遭受槍擊的進一步威脅。
邁爾斯在聲明中：「這起悲劇讓我們社區悲痛不已。請大家為受害者及我們的應急反應人員禱告。」
來源：247TV
Breaking: I’m hearing Multiple people shot inside the Greenwood Park Mall and possibly two dead including the gunman. @wrtv pic.twitter.com/y0D16LB4HD— Rafael Sánchez (@RafaelOnTV) 2022年7月17日
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