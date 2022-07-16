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10月油價恐再漲 小摩：最壞情況 飆漲2倍以上

10月油價恐再漲 小摩：最壞情況 飆漲2倍以上

編譯盧炯燊／綜合16日電
最近汽油價格略降，但還有可能在10月再飆升。圖為費城一個加油站的價碼牌。(美聯社)
最近汽油價格略降，但還有可能在10月再飆升。圖為費城一個加油站的價碼牌。(美聯社)

最近汽油價格稍降，讓駕車人暫鬆一口氣，然而能源分析師警告，新一輪的油價飆升最快可能在10月，也就是在11月期中選舉前一刻出現。飆升的油價伴隨期中選舉出現，自然使白宮及民主黨大為緊張，將成他們的最嚴峻考驗。

由於美國通膨率正處於40年來最高水平，消費者對前景擔憂，拜登政府必須抓住每一個機會，採取任何可以緩解高通膨的措施。

然而白宮面對的現實是，即使在國內採取最激進的政策及行動，全球石油市場價格若沒法控制，也會收效甚微。

有經濟學家警告，白宮為了制裁俄羅斯而限價俄國石油的做法，最終只會加劇美國的能源緊絀，而不是讓它緩和。

麻省理工學院應用經濟學教授克尼特爾(Christopher Knittel)指出，拜登政府傾向於短期解決方案，但不幸的是，汽油價格不是可在短期內真正解決的問題。

弔詭的是，美國汽油價略降的其中一個原因，竟然是美國為首的西方國家對俄羅斯石油的制裁毫無作用。雖然有限制措施，但俄國石油仍源源不斷進入中國、印度以及世界市場，全球供應並不像預期的那麼緊張。

假如美歐等按照計畫於12月5日全面禁止俄國石油輸往歐洲，反而會禍及美歐自己。到時俄羅斯可以利用各種手段，使市場陷入混亂，包括大幅減產及切斷所有海外出口等。

財政部的一項內部分析預計，到時油價可能會比現在高出50%。一些市場分析師甚至警告可能會突然飆升，或將汽油價格推高至每加侖6元以上。

能源諮詢公司ClearView Energy Partners的董事總經理布克(Kevin Book)指出，由於石油與汽油供需之間明顯存在不平衡，所以在12月全面制裁之前四至六個星期，買家就會出價，這樣油價自然在11月期中選舉期間出現飆漲。摩根大通甚至警告，在最壞的情況下，油價可能會上漲兩倍以上。

克尼特爾認為，能源價格是根據世界市場來確定的，任何一個國家都很難在短時間內對該市場產生明顯影響。

油價 石油 期中選舉

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