解決油價危機 促沙以拉近關係 拜登宣示美重回中東

緩解與沙烏地阿拉伯緊張關係，是拜登此行重要目的。圖為拜登總統（右二）、國務卿布林肯（右三)與沙國舉行雙邊會談。（路透)

拜登 總統15日抵達沙烏地阿拉伯展開訪問，除宣示美國重回中東以外，行前他便強調目的不盡然是要沙國幫忙解決油價危機，更廣的目標在促進以色列 國家安全；沙國日前解除各航空公司使用其領空的限制，默許阿聯酋、巴林等國與以色列更快增進邦誼，以示友好，美、沙關係由此可望找到改善的切入點。

「半島電視台」(Al Jazeera)報導，拜登政府顯然是想由前總統川普任內的「亞伯拉罕協議」(Abraham Accord)踵事增華；亞伯拉罕協議讓以色列與阿聯酋、巴林、摩洛哥及蘇丹等國關係正常化。

不少專家相信，巴林會與以色列建交，事先取得沙烏地的同意；卡達大學助理教授巴奇爾(Ali Bakeer)便表示，相信以此觀之，拜登訪問沙烏地之後，美國、以色列與沙國影響所及的中東穆斯林地區，在商業、旅遊或間接連絡，會有長足改善。

以色列與沙烏地拉近關係的另一重大發展，在以國當局同意把紅海島嶼蒂朗(Tiran)及塞納菲爾(Sanafir)，由埃及轉給沙國。這項協議有幾點重大涵義，首先便是沙國得向華府承諾遵守1979年的以埃和平協議，包括保障以國船舶得自由航行於蒂朗海峽。

雖然兩國關係有此進展，尚不足以讓沙國也加入亞伯拉罕協議，但已凸顯兩國朝事實上關係正常化邁進。

●關係改善 沙以仍無法建交

拜登政府心知肚明，雖然以、沙兩國關係改善，但仍無法讓利雅德當局在拜登此行宣布與以國建交，畢竟沙國在位的依然是沙爾曼王(King Salman)；沙爾曼王幾十年來支持巴勒斯坦，除非讓巴勒斯坦按1949到1967年邊界成為主權獨立國家，不然不可能與以國建交。

跡象顯示，要等沙國王儲穆罕默德‧沙爾曼(Mohammed bin Salman)登基、新世代掌權後，利雅德才可能與以色列全面建交。

但不可否認的是這些年來沙國與以色列建立許多商業關係，兩方幾乎可說組成對抗伊朗的「聯盟」，另在經濟、投資 方面有長足進展；沙國更邀請以國科技業前往該國，持以國護照、特別簽證的商人、民眾絡繹於途，商討投資關係；沙烏地已解除以往全面禁止以國人前往該國的規定。

如今沙國商人與以色列人經常在與以國建交的兩個海灣國家會面，愈發證實亞伯拉罕協議促使沙國增進與以色列的商關係；沙國要求匿名官員表示，政府瞧見此中潛力，也符合王儲打算推動的更廣改革。