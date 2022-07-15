調查國會暴動 擬傳喚川普 爆出特勤局人員簡訊遭刪除

據說特勤人員被要求刪除國會暴亂當天和前一天的手機簡訊，但特勤局否認。圖為川普舉行記者會時，特勤人員在場保護。(Getty Images)

眾院 國會暴動調查委員會共和黨籍成員、伊利諾州聯邦眾議員 金辛格(Adam Kinzinger)接受媒體訪問時說，委員會現正討論調查行動下一步該怎麼走，例如是否傳喚前副總統潘斯、前總統川普 接受約談。

調查委員會下一場公聽會訂於21日晚間黃金時段舉行，屆時對於證人的提問將由金辛格負責；金辛格說，委員會討論方案包括可能以書面形式約談潘斯，委員會成員還討論到是否對潘斯發出傳票，要求作證。

金辛格說，是否要求川普提供證詞，委員會成員目前也在討論中。調查委員會民主黨籍主席湯普森(Bennie Thompson)今年稍早曾說，委員會不太可能約談川普，但委員會其他成員則透露，是否約談川普目前仍無定案。

潘斯發言人並未答覆媒體採訪要求。不過，前任潘斯幕僚長蕭特(Marc Short)6月間曾表示，潘斯不太可能接受調查委員會約談。

另方面，國土安全部督察長(Inspector General)庫法瑞(Joseph Cuffari)本周致函參眾兩院國安委員會高層指出，督察長辦公室在國會暴動調查過程中，向美國特勤局(US Secret Service)索取2021年1月5日及6日的特勤人員簡訊，結果發現簡訊紀錄已經遭到刪除。

庫法瑞在信中寫道，特勤局人員的簡訊已經消失無蹤，2021年1月6日國會暴動事件的調查工作因此受阻。

庫法瑞在註明13日的信中指出，接到國安部通知表示，特勤局許多人員2021年1月5日至6日之間的簡訊紀錄遭到刪除，是因為裝置更新計畫的關係。

調查委員會的系列委員會已經接近尾聲。最近一場12日舉行的公聽會，重點在於川普如何號召支持者2021年1月6日聚集華府，聆聽他的「停止竊取」(Stop the Steal)選舉陰謀論演說，然後鼓吹支持群眾前往國會大廈。

21日即將登場的公聽會，重點則將放在1月6日國會暴動當天，在187分鐘期間究竟發生哪些事情，導致川普在當天下午4時17分發表影片談話，呼籲暴徒離開國會大廈。川普在影片談話中形容攻占國會大廈的暴徒「非常特別」。

金辛格說：「我們在公聽會上展示的訊息將有十足震撼力，讓大家知道這187分鐘裡發生了哪些事情。」