我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全國冰淇淋日 星期天免費送…還有大優惠

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

拜登政府5度軍售 提供台灣軍備技術支援

中央社╱華盛頓15日專電
台灣在演習時發射美製防空飛彈。(歐新社)
台灣在演習時發射美製防空飛彈。(歐新社)

美國國防安全合作署今天宣布新一波對台軍售，包括非機密備件與維修零件以及坦克與戰車組裝在內的技術支援，估計總額為1.08億美元。這是美國總統拜登上台後第5度對台軍售。

美國國防安全合作署（DSCA）今天發布聲明指出，美國國務院已同意批准向駐美代表處銷售一籃子承包商技術支援與相關技術設備，總額達1.08億美元。DSCA已知會國會這項軍售。

聲明指出，這次軍售台灣的項目包括非機密備件與維修零件，以及坦克與戰車組裝；後勤技術支援；美國政府與承包商代表技術與後勤支援；以及其他後勤與計畫支持。

這是拜登去年1月上任以來，第5度對台軍售，也是今年第4度軍售案。

DSCA指出，此次軍售將有助於維持台灣的車輛、小型武器、戰鬥武器系統與後勤支持物品，增強因應當前與未來威脅的能力，維持軍事能力目標，同時進一步增強與美國和其他盟國的互可操作性。接收方將能毫不費力地將這些設備與支援納入軍隊中。

新聞稿指出，這項軍售基於台灣關係法，支持台灣持續實現軍隊現代化和維持可靠的防衛能力，這項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，也有助於提高台灣安全，並維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

拜登 國務院 台灣關係法

上一則

拜登抵達沙烏地 試圖修復長期戰略盟邦關係

延伸閱讀

拜登抵達沙烏地 試圖修復長期戰略盟邦關係

拜登抵達沙烏地 試圖修復長期戰略盟邦關係
拜登從以色列直飛沙烏地 美國總統第一人

拜登從以色列直飛沙烏地 美國總統第一人
新指南規定「懷孕危及性命可墮胎」德州告衛生部

新指南規定「懷孕危及性命可墮胎」德州告衛生部
美以簽訂新安全協議 拜登：全力阻止伊朗取得核武

美以簽訂新安全協議 拜登：全力阻止伊朗取得核武

熱門新聞

億萬富豪比爾蓋茲13日宣布再捐出200億元，增加蓋茲基金會支出，舒緩全球苦難。(美聯社)

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

2022-07-14 09:43
上月份有15%買主取消購屋合約，是疫情開始以來最高。圖為馬里蘭州一棟房屋掛出「簽約中」牌子。(歐新社)

房子不買了 6月近15%毀約 不必急搶可能貶值的物件

2022-07-12 02:28
美國電動車5月平均價格較一年前上漲22%，達到約5萬4000美元。圖為特斯拉電動車工廠。(路透)

回不去了… 彭博：美電動車加入歐、中 進入新時代

2022-07-11 02:28
國務卿布林肯(左)9日在印尼峇里島與中國外長王毅(右)會談。布林肯稱會談有建設性。(美聯社)

布林肯批中國與俄為伍 王毅尖銳回應 提4清單

2022-07-10 02:30
特斯拉創辦人馬斯克。(路透)

馬斯克終止收購 推特股價大跌

2022-07-08 17:57
副總統賀錦麗在太平洋島國論壇發表視訊演說。(Getty Images)

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

2022-07-13 09:13

超人氣

更多 >
打麻將竟抓出Apple Watch「大漏洞」 1通知毀全場氣氛

打麻將竟抓出Apple Watch「大漏洞」 1通知毀全場氣氛
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
擁豪宅退休華翁 拾荒行善事 八年如一日

擁豪宅退休華翁 拾荒行善事 八年如一日
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村