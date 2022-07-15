拜登抵達沙烏地 試圖修復長期戰略盟邦關係

沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼與拜登會面。(歐新社)

拜登 總統今天飛抵沙烏地阿拉伯訪問，與王儲穆罕默德．沙爾曼等人會面，試圖修復競選時矢言因侵犯人權欲將沙烏地置為國際「賤民」的雙方關係。

法新社報導，沙烏地國營媒體影片顯示，「空軍一號」自以色列 飛抵吉達（Jeddah）機場，讓拜登開創自以色列直飛未承認以國的阿拉伯國家的美國總統先例。2017年，前總統川普則由沙烏地直飛以色列。

帶著太陽眼鏡的拜登步下「空軍一號」後，接受麥加（Mecca）省首哈立德王子（Prince Khaled al-Faisal）和沙烏地駐華府大使瑞瑪．班達爾公主（Princess Reema bint Bandar Al-Saud）迎接。

沙烏地國營電視台「新聞頻道」（Al-Ekhbariya）影片顯示，王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）隨後與拜登會面，並招待他至吉達的撒拉姆宮（Al-Salam palace）。

拜登會晤86歲的國王沙爾曼（King Salman）後，接著與王儲和高階官員開會討論。

拜登去年就任總統後，政府釋出情報機關調查結果，指記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年遭謀害是受命於王儲沙爾曼，但他否認涉案。

拜登似乎準備與這個數十年來美國的重要戰略盟邦重新打交道，沙烏地也是重要的石油供應者和熱切的武器購買國。

華府想要這個全球最大原油出口國增加供油以壓低汽油價 格，目前高油價已對美國民主黨11月期中選舉造成不利影響。