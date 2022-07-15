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國際奧數賽 中國6人全滿分總成績奪冠 美排第3

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國際奧數賽 中國6人全滿分總成績奪冠 美排第3

世界新聞網╱綜合報導
(取自IMO官網)
(取自IMO官網)

2022年第63屆國際數學奧林匹克競賽（IMO）7月15日閉幕，比賽成績揭曉，中國隊、韓國隊、美國隊分別位列前三甲；中國隊6名隊員全部滿分，使中國隊成為繼1994年美國隊首次獲得IMO全員滿分之後，第二支獲得全滿分的隊伍。

據公眾號羅博森數學報導，今年的IMO於7月6日至7月16日在挪威的首都奧斯陸（Oslo）舉行，本屆比賽由奧斯陸大學（University of Oslo）數學系和挪威教育部共同承辦。

今年的比賽共有104個國家（或地區）參賽。共589名學生參賽。由於疫情防控的原因，中國隊的六名成員未能親身前往奧斯陸參加比賽，而是選擇了線上遠程參與的方式。另外值得一提的是，歷史上奪冠次數僅次於中國隊的俄羅斯隊未能參加此次比賽。

經過兩天的激烈角逐，2022年IMO比賽成績剛剛出爐。根據隊員得分，獲得前十名的國家隊分別為：中國（6金）；韓國（3金3銀）；美國（4金1銀1銅）；越南（2金2銀2銅）；羅馬尼亞 （2金4銀）； 泰國（3金2銀1銅）； 德國（1金4銀1銅）； 伊朗（3金3銀）； 日本（1金4銀1銅）；以色列（1金4銀1銅）；義大利(2金2銀2銅)。

今年是中國隊首次實現全隊6名成員滿分的成績，也是IMO歷史上的第二次。

上一次全隊6名成員滿分的成績出現在1994年，美國奧數隊首次創下了IMO歷史上全隊6人滿分的出色成績，並因此獲得《時代》雜誌的專門報導。

回顧往屆IMO比賽，中國隊共計23次獲得團體最高分，而另外兩位強勁選手國俄羅斯、美國也分別以16次、8次的頻率躋身IMO團體成績榜首。

俄羅斯 教育部 義大利

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