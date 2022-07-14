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美以簽訂新安全協議 拜登：全力阻止伊朗取得核武

中央社／耶路撒冷14日綜合外電報導
拜登、以色列總理拉皮德。（美聯社）
拜登、以色列總理拉皮德。（美聯社）

美國和以色列今天簽訂一項新的安全協議，將強化對付伊朗的共同陣線，美國總統拜登同時矢言要動用美國所有力量，阻止伊朗政府取得核武器。

拜登首度以總統身分造訪中東，期間與以色列總理拉皮德（Yair Lapid）簽訂這項宣言。

美國在宣言中承諾「絕不讓伊朗取得核武」，稱美國「準備好動用所有國力要素來確保成效」。

美、中、法等強權國家2015年與伊朗簽訂一項重要的核協議，目的是以放寬對伊朗制裁，換取伊朗限制發展核計畫。但美國前總統川普2018年宣布退出協議並恢復制裁伊朗，伊朗也開始逐步違反協議。相關各方試圖重啟協議，但種種努力自今年3月以來就停滯不前。

拜登今天被問到美國準備在這些努力上耗費多少時間時說，「我們不會無限期等待」伊朗的回應。

以色列是中東唯一擁有核武卻未申明的國家，一向堅決反對伊朗核協議；伊朗則否認有意發展核武。

拉皮德警告，「文字」和「外交」不足以打消伊朗可能懷有的核武野心。他說：「唯一能阻止伊朗的辦法，就是確信，如果伊朗持續發展核計畫，自由世界將會動用武力。」

伊朗的極端保守派總統萊希（Ebrahim Raisi）警告美國及其盟友，伊朗「不會接受任何危機或區域不安全的狀況」。萊希在電視談話中表示：「在這個區域犯下的任何錯誤，都會招致嚴厲且令人遺憾的回應。」

拜登昨天飛抵以色列，這是他自1973年以來第10次造訪這個國家。他今天也與以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）及反對派領袖尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談；拜登與尼坦雅胡已有40年交情。

尼坦雅胡在會談後發布聲明說：「我告訴拜登，伊朗協議很差勁，他也知道我的立場。」曾任多年總理的尼坦雅胡一向直言不諱地反對伊朗核協議，以致以色列與美國前總統歐巴馬政府的關係不佳。

拜登預定明天前往被以色列占領的約旦河西岸，將會晤巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmud Abbas）。隨後美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）將執行第一次公開承認的以色列直飛沙烏地阿拉伯任務。

拜登說，這趟航程本身就「代表重要進展」。以色列2020年與阿拉伯聯合大公國及巴林建交，開始與阿拉伯國家展開關係正常化。

伊朗 以色列 拜登

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