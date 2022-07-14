我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

歐元跌至與美元平價 原因與衝擊一次看

西語裔跟「早餐塔可餅」一樣獨特？吉兒拜登失言挨轟

編譯周辰陽／即時報導
美國第一夫人吉兒．拜登，攝於12日。(美聯社)
美國第一夫人吉兒．拜登，攝於12日。(美聯社)

第一夫人吉兒．拜登日前發表演講時，將西語裔（Hispanic）社群稱作跟「早餐塔可餅」（Breakfast Tacos）一樣「獨特」，旋即引來公開反彈。儘管吉兒．拜登隔天趕緊道歉，但共和黨人仍很快就逮到機會大加撻伐。

根據國會山莊報與衛報的報導，吉兒．拜登11日在美國最大西語裔民權與倡議組織「UnidosUS」於德州聖安東尼（San Antonio, TX）舉行的2022年會致詞，讚揚了UnidosUS前主席伊扎奎爾（Raul Yzaguirre）的成就。

她說，伊扎奎爾協助建立UnidosUS，因為他明白「這個社群的多樣性，跟布朗克斯（Bronx）的雜貨店（Bodegas）一樣明顯，像邁阿密的花朵一樣美麗，也跟聖安東尼奧這裡的早餐塔可餅一樣獨特，是你們的力量」。

報導指出，吉兒．拜登不只把「Bodegas」一詞的發音弄錯了，「跟早餐塔可餅一樣獨特」這句話更引來廣泛的不滿，全國西語裔記者協會（National Association of Hispanic Journalists）就「鼓勵」第一夫人與她的溝通團隊花時間，更好地了解西語裔民眾與社群的複雜性。

全國西語裔記者協會指出，「我們不是塔可餅，我們身為拉美裔的傳承（Heritage）受到不同移民社群、文化與飲食傳統的形塑，不要將我們簡化為刻板印象」。

雖然吉兒．拜登的發言人拉羅沙（Michael LaRosa）12日上推特發布簡短的道歉聲明，共和黨人仍抓著她的言論開轟，如德州州長艾伯特（Greg Abbott）就在推特發文，「早餐塔可餅早餐？這就是德州西語裔正對民主黨感到厭煩的原因」。

6月剛在前民主黨票倉、第34德州國會選區打贏補選的新科聯邦眾議員佛羅瑞斯（Mayra Flores）13日也趁著吉兒．拜登失言及更多經濟不利因素的消息上推特開轟，「美國通膨在過去一年間達到9.1%，早期民調顯示更多早餐塔可餅正傾向共和黨」。

拜登 社群 德州

上一則

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

下一則

美元兌歐元20年來首次等值 肇因制裁俄 引發能源危機

延伸閱讀

快看世界／吉兒拜登稱西語裔「像塔可一樣獨特」挨批

快看世界／吉兒拜登稱西語裔「像塔可一樣獨特」挨批
德州用電量 今年6次衝新高

德州用電量 今年6次衝新高
440億併購協議案破局 推特告馬斯克

440億併購協議案破局 推特告馬斯克
立陶宛禁運西俄飛地 莫斯科揚言報復

立陶宛禁運西俄飛地 莫斯科揚言報復

熱門新聞

「股神」巴菲特傾向過著簡樸的生活，不鋪張浪費，也致力明智地花錢。 路透

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

2022-07-06 08:15
上月份有15%買主取消購屋合約，是疫情開始以來最高。圖為馬里蘭州一棟房屋掛出「簽約中」牌子。(歐新社)

房子不買了 6月近15%毀約 不必急搶可能貶值的物件

2022-07-12 02:28
最高法院保守派大法官湯瑪斯。(美聯社)

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

2022-07-07 08:50

圖輯／安倍中彈那一幕 嫌犯開槍那一刻

2022-07-08 00:13
美國電動車5月平均價格較一年前上漲22%，達到約5萬4000美元。圖為特斯拉電動車工廠。(路透)

回不去了… 彭博：美電動車加入歐、中 進入新時代

2022-07-11 02:28
芝國慶遊行槍手克里莫的父親羅伯特.克里莫。(crimobob推特 )

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

2022-07-07 10:32

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3