西語裔跟「早餐塔可餅」一樣獨特？吉兒拜登失言挨轟

美國第一夫人吉兒．拜登，攝於12日。(美聯社)

第一夫人吉兒．拜登 日前發表演講時，將西語裔（Hispanic）社群 稱作跟「早餐塔可餅」（Breakfast Tacos）一樣「獨特」，旋即引來公開反彈。儘管吉兒．拜登隔天趕緊道歉，但共和黨人仍很快就逮到機會大加撻伐。

根據國會山莊報與衛報的報導，吉兒．拜登11日在美國最大西語裔民權與倡議組織「UnidosUS」於德州 聖安東尼（San Antonio, TX）舉行的2022年會致詞，讚揚了UnidosUS前主席伊扎奎爾（Raul Yzaguirre）的成就。

她說，伊扎奎爾協助建立UnidosUS，因為他明白「這個社群的多樣性，跟布朗克斯（Bronx）的雜貨店（Bodegas）一樣明顯，像邁阿密的花朵一樣美麗，也跟聖安東尼奧這裡的早餐塔可餅一樣獨特，是你們的力量」。

報導指出，吉兒．拜登不只把「Bodegas」一詞的發音弄錯了，「跟早餐塔可餅一樣獨特」這句話更引來廣泛的不滿，全國西語裔記者協會（National Association of Hispanic Journalists）就「鼓勵」第一夫人與她的溝通團隊花時間，更好地了解西語裔民眾與社群的複雜性。

全國西語裔記者協會指出，「我們不是塔可餅，我們身為拉美裔的傳承（Heritage）受到不同移民社群、文化與飲食傳統的形塑，不要將我們簡化為刻板印象」。

雖然吉兒．拜登的發言人拉羅沙（Michael LaRosa）12日上推特發布簡短的道歉聲明，共和黨人仍抓著她的言論開轟，如德州州長艾伯特（Greg Abbott）就在推特發文，「早餐塔可餅早餐？這就是德州西語裔正對民主黨感到厭煩的原因」。

6月剛在前民主黨票倉、第34德州國會選區打贏補選的新科聯邦眾議員佛羅瑞斯（Mayra Flores）13日也趁著吉兒．拜登失言及更多經濟不利因素的消息上推特開轟，「美國通膨在過去一年間達到9.1%，早期民調顯示更多早餐塔可餅正傾向共和黨」。