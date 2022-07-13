Fed月底一次升息4碼？通膨這麼高 愈來愈有可能

野村報告說，從經濟數據可以看見，美國通膨問題惡化，我們預料決策者會以更大力度升息作為回應，以此鞏固自身的公信力。路透

剛公布高燒不退的通膨數據，迫於壓力的聯準會（Fed）本月不無可能就升息 4碼（100基點）討論的選項。野村證券 已率先預測本月開會將升息4碼，市場反映升息1個百分點的機率已高達五成。

美國6月消費者物價指數（CPI）年增率達到超出市場所料的9.1%，亞特蘭大 聯邦準備銀行總裁波斯提克周三告訴記者，「任何政策行動都有可能」。當被問到是否包括升息100基點時，他回應稱，「一切皆有可能」。他今年在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）並無表決權。

投資人也增加本月26-27日開議上升息100基點的押注，果真如此，這將是Fed 自1990年代初開始用隔夜聯邦基金利率作為政策工具以來最大的升息力道。高物價已讓民怨四起，不少人將通膨歸咎於Fed行動遲緩。

摩根大通首席美國經濟學家斐洛利（Michael Feroli）表示，「若果真在7月升息100基點，9月升息75基點，我認為今年內經濟成長前景可能會惡化。目前，我傾向於認為數據的主要影響可能是促使Fed更加緊提前升息」。

鑒於迭創新高的通膨率，野村證券的經濟學家率先預料7月開會將升息4碼 。交換合約也顯示，Fed本月升息1個百分點的可能性高達五成。加拿大央行因應通膨高漲，周三已意外升息1個百分點。

野村經濟學家Aichi Amemiya、Robert Dent、Jacob Meyer發布報告寫道，「從經濟數據可以看見，美國通膨問題惡化，我們預料決策者會以更大力度升息作為回應，以此鞏固自身的公信力」。

德意志銀行經濟學家Brett Ryan認為，預期更大幅升息的可能性增加是合乎情理的，但Fed不太可能在沒有和市場明確溝通的情況下就貿然行動。

花旗的首席經濟學家Andrew Hollenhorst表示，「你必須考慮7月升息100基點的可能性，每個人在預測通膨頂部時都應該非常謹慎，幾個月前大家還以為通膨的頂點是8.3%。」

Fed周三公布褐皮書說，儘管有些轄區出現通膨降溫跡象，但最近幾周美國各地的物價上漲幅度「顯著」，需求有放緩跡象，經濟衰退疑慮升溫。

聯儲會周三在褐皮書報告中表示，雖然總體而言，經濟活動自5月中旬以來「實現了溫和擴張」，但多個轄區「報告需求放緩的跡象增加」，一些聯繫人指出「對衰退風險上升的擔憂升高」。

關於通膨，「所有轄區都回報物價大幅上漲，而且涉及所有消費層面，但四分之三轄區表示木材、鋼材等建築材料輸入成本有所放緩」。此外，有幾份報告說，食品，大宗商品和能源的價格漲幅「與最近幾個月相比有所減弱，但仍處於歷史高位」。