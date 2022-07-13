拜登抵達以色列 開啟中東首訪

拜登13日參觀耶路撒冷亞德瓦希姆大屠殺紀念館。(路透)

拜登 總統13日抵達以色列 中部城市特拉維夫附近的本-古里安國際機場，開始其就任總統以來對中東地區的首次訪問。

以色列總理拉皮德當天在歡迎儀式上說，拜登此次對以色列的訪問是「一次歷史性的訪問」。兩國領導人將討論國家安全問題，包括「與中東國家建立新的安全和經濟架構」「重新建立強大的全球聯盟以阻止伊朗核計劃的必要性」等。

拜登在歡迎儀式上說，美以之間的聯繫「根深柢固」。他此行將努力促進以色列人在中東地區的融合，並重申繼續支持巴以問題「兩國方案」。

在抵達以色列前夕，拜登和拉皮德發表聯合聲明，宣佈美以兩國在先進技術領域建立新的夥伴關係，啟動新的戰略性高級別技術對話，重點關注氣候變化、人工智能等領域，致力於將兩國戰略夥伴關係提升到新高度。

拜登13日還前往耶路撒冷參觀亞德瓦希姆大屠殺紀念館。根據日程安排，拜登14日將同拉皮德、以色列總統赫佐格舉行會晤，並出席印度、以色列、美國、阿聯酋四國領導人線上會議。

拜登此次中東之行為期4天。他將於15日訪問巴勒斯坦 約旦河西岸地區，與巴勒斯坦總統阿巴斯舉行會晤，隨後將前往沙特阿拉伯，會晤沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼。