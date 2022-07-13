太平洋島國論壇 賀錦麗：美將斥6億資金抗衡中國

副總統賀錦麗。(美聯社)

副總統賀錦麗 今天在太平洋島國論壇會議中宣布，美方將在這個地區投入6億美元資金，試圖抗衡中國在這個地區日益增加的影響力。

賀錦麗（Kamala Harris）透過視訊方式參與在斐濟召開的「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）時透露，美國將在東加 、吉里巴斯開設新的大使館 。

美、中競爭讓今年的太平洋島國論壇備受關注，來自具重要戰略意義的太平洋地區領導人齊聚一堂，討論中國與區域內國家簽署安全協議引發安全疑慮、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、氣候變化造成海平面不斷上升等問題。

這也是索羅門群島今年稍早與中國簽署具爭議的安全協議以來，太平洋地區領導人首次會面。

對美國而言，賀錦麗在這場論壇的視訊演說是一次成功的外交出擊，因為中國迄今尚未獲邀出席峰會，取得類似公開亮相的機會。

賀錦麗感謝斐濟總統巴依尼馬拉馬（Voreqe Bainimarama）邀請她在峰會上致詞，並表示美國已準備好要在太平洋地區「開啟新篇章」。

賀錦麗表示，她和拜登總統都承認，太平洋地區過去可能沒能獲得足夠關注。她承諾「我們將會改變這一點」，並補充說，美國希望「顯著加深我們在太平洋地區的存在」。

除了承諾向論壇漁業局提供6000萬美元的經濟援助外，賀錦麗表示，美國也將派遣和平工作團（Peace Corps）重返太平洋。

她表示，美國希望在「不會導致債台高築」的情況下，就海上安全、救災、基礎設施計畫等方面進行合作。

東加總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）告訴法新社說：「我們真的很高興，美國將在東加開設大使館，這將是史上第一次。」

「這是個重要里程碑，我們很高興美國終於要來東加了。」