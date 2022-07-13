我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

太平洋島國論壇 賀錦麗：美將斥6億資金抗衡中國

中央社斐濟首都蘇瓦12日綜合外電報導
副總統賀錦麗。(美聯社)
副總統賀錦麗。(美聯社)

副總統賀錦麗今天在太平洋島國論壇會議中宣布，美方將在這個地區投入6億美元資金，試圖抗衡中國在這個地區日益增加的影響力。

賀錦麗（Kamala Harris）透過視訊方式參與在斐濟召開的「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）時透露，美國將在東加、吉里巴斯開設新的大使館

美、中競爭讓今年的太平洋島國論壇備受關注，來自具重要戰略意義的太平洋地區領導人齊聚一堂，討論中國與區域內國家簽署安全協議引發安全疑慮、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、氣候變化造成海平面不斷上升等問題。

這也是索羅門群島今年稍早與中國簽署具爭議的安全協議以來，太平洋地區領導人首次會面。

對美國而言，賀錦麗在這場論壇的視訊演說是一次成功的外交出擊，因為中國迄今尚未獲邀出席峰會，取得類似公開亮相的機會。

賀錦麗感謝斐濟總統巴依尼馬拉馬（Voreqe Bainimarama）邀請她在峰會上致詞，並表示美國已準備好要在太平洋地區「開啟新篇章」。

賀錦麗表示，她和拜登總統都承認，太平洋地區過去可能沒能獲得足夠關注。她承諾「我們將會改變這一點」，並補充說，美國希望「顯著加深我們在太平洋地區的存在」。

除了承諾向論壇漁業局提供6000萬美元的經濟援助外，賀錦麗表示，美國也將派遣和平工作團（Peace Corps）重返太平洋。

她表示，美國希望在「不會導致債台高築」的情況下，就海上安全、救災、基礎設施計畫等方面進行合作。

東加總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）告訴法新社說：「我們真的很高興，美國將在東加開設大使館，這將是史上第一次。」

「這是個重要里程碑，我們很高興美國終於要來東加了。」

賀錦麗 東加 大使館

上一則

韋伯vs.哈伯望遠鏡厲害在哪？深空網路技術傳回高清照

下一則

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

延伸閱讀

拜登拚連任 年齡又成焦點

拜登拚連任 年齡又成焦點
賀錦麗明參加太平洋島國論壇會議 加強區域「抗中」

賀錦麗明參加太平洋島國論壇會議 加強區域「抗中」
總統大選若對決川普 紐森民調贏賀錦麗

總統大選若對決川普 紐森民調贏賀錦麗
2024對決川普 民調：紐森比賀錦麗贏面大

2024對決川普 民調：紐森比賀錦麗贏面大

熱門新聞

「股神」巴菲特傾向過著簡樸的生活，不鋪張浪費，也致力明智地花錢。 路透

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

2022-07-06 08:15
21歲的克里莫在4日的槍擊案中喬裝女性掩飾身分。（湖郡重大犯罪特別小組）

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

2022-07-05 16:51
最高法院保守派大法官湯瑪斯。(美聯社)

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

2022-07-07 08:50

圖輯／安倍中彈那一幕 嫌犯開槍那一刻

2022-07-08 00:13
上月份有15%買主取消購屋合約，是疫情開始以來最高。圖為馬里蘭州一棟房屋掛出「簽約中」牌子。(歐新社)

房子不買了 6月近15%毀約 不必急搶可能貶值的物件

2022-07-12 02:28
美國電動車5月平均價格較一年前上漲22%，達到約5萬4000美元。圖為特斯拉電動車工廠。(路透)

回不去了… 彭博：美電動車加入歐、中 進入新時代

2022-07-11 02:28

超人氣

更多 >
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔
紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡

紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡
內華達越裔女童遭姦殺 警靠1根頭髮DNA偵破40年懸案

內華達越裔女童遭姦殺 警靠1根頭髮DNA偵破40年懸案
圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程

圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程
傳巴菲特出清持股大賺 中國比亞迪汽車股價大跌

傳巴菲特出清持股大賺 中國比亞迪汽車股價大跌