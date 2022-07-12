國會暴亂聽證／川普曾推特喊「大幹一場」號召武裝動員

國會眾院國會暴動調查委員會12日舉行的第七場聽證會顯示，川普一再透過推特向支持者喊話，要求他們在華府聚集，「大幹一場」。圖為川普(右)去年1月6日當天向白宮幕僚長梅杜斯(左)下達指令。(美聯社)

國會眾院國會暴動調查委員會12日舉行第七場聽證會，調查結果重點在於前總統川普 號召支持者「武裝動員」的推特發文、被形容為「瘋狂之極」的一場白宮 會議，以及川普不斷散布謊言、聲稱選舉舞弊，導致極端暴力分子開始策畫攻占國會。

調查委員會指出，川普多次獲得告知說，所謂選舉舞弊說根本是錯誤訊息，卻仍照樣繼續宣傳。就在散布選舉陰謀論的同一時間，川普透過推特向目標廣大的觀眾喊話，要求包括有暴力意圖在內的支持者，2021年1月6日國會確認選舉人票當天在華府 聚集，目的並非為了抗議，而是要「大幹一場」。

「要到場 肯定會很狂野」

川普在2020年12月19日的推文，成了12日聽證會的聚焦重點之一；川普在推文中寫道，接下來參、眾兩院聯合會舉行時，將有一場「大規模抗議」。他寫道：「要到場，肯定會很狂野！」

民主黨籍佛州聯邦眾議員墨菲(Stephanie Murphy)說，這則推文如同是川普發出的號召令，向支持者喊話要求「武裝動員」。她說，川普在推文中對支持者說「需要支援」，還說副總統潘斯跟其他共和黨人都沒有膽量在1月6日參、眾兩院聯合會上阻止拜登勝選。

民主黨籍馬里蘭州聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)說，川普的推文讓民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)、仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)以及其他極右派種族歧視者、白人至上國族主義團體當中的危險份子，開始醞釀1月6日將到華府為川普一戰。

調查委員會在聽證會上透過證人證詞，描述2020年12月18日白宮會議的內幕細節，包括與會人士在會中高聲爭執，某些川普顧問在沒有證據的情況下捏造選舉陰謀論，白宮律師赫爾斯曼(Eric Herschmann)則極力反駁，直指選舉陰謀論說詞「荒謬」。

前任白宮律師西波隆尼接受調查委員會約談時說，川普顧問聲稱選舉結果被竊，卻始終提不出證據。(美聯社)

前任白宮律師西波隆尼(Pat Cipollone，前譯西波隆)8日接受調查委員會約談時說，川普找來開會的顧問團提供意見都有問題，因此西波隆尼與其他白宮律師在會中多次提問「證據何在？」，但始終未能獲得足以讓人信服的答案。

這場會議結束之後的數小時，川普便在12月19日凌晨1時42分，在推特發文號召粉絲1月6日聚集華府。

暴亂認罪男：基本聽從總統指揮

參加國會暴動遭到破壞秩序輕罪起訴、上個月已向法院認罪的川普支持者亞瑞斯(Stephen Ayres)在聽證會上作證指出，1月6日是響應川普號召而赴華府，數小時之後離開國會大廈則是因為川普發表推文呼籲粉絲離開。

他說：「基本上我們就是聽從總統的指揮行事。」

因參加國會暴動上個月已向法院認罪的川普支持者亞瑞斯(左)12日在聽證會上作證說，「基本上我們就是聽從總統的指揮行事」。(美聯社)

亞瑞斯說，參加國會暴動後不到一個月便被捕，「人生因此改變，變得很糟」，他則生氣為何自己會相信川普的每一句話。至於川普指稱的勝選結果遭到偷竊，亞瑞斯說，如今已經不再相信。