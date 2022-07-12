我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／作品曾登時報廣場 台灣女生紐約追夢

市府製核武自救指南 網諷：顯然讓紐約人擔心的事還不夠大

拜登拚連任 年齡又成焦點

編譯張佑生／綜合報導
拜登總統11日在白宮參加韋伯太空望遠鏡影像發表會。（美聯社）
拜登總統11日在白宮參加韋伯太空望遠鏡影像發表會。（美聯社）

拜登當總統，年紀太大了嗎？正當拜登準備出訪中東並顯然有意競選連任之際，年紀的問題浮上檯面。拜登11月20日將年滿80歲，對民主黨來說，麻煩的是尚無替代人選。

大西洋雜誌評論，拜登目前適任，要連任就太老了；雜誌同時痛批右派陣營有關拜登失智的說法。

紐約時報11日公布的民調顯示，6成4的民主黨員不希望拜登競選連任，高齡是主要原因。拜登若連任成功，就任時將82歲，卸任時86歲。雷根1989年卸任時是77歲。

繁重政務讓拜登上任後頭髮明顯更稀疏，他有時思緒不連貫，念讀稿機也會卡卡，兒時曾有的口吃偶爾復發。好幾次敏感政策發言，都需幕僚善後。

跟前任相比，拜登舉行記者會或接受訪問的次數都比較少。他偏好投書報章，內容可以事前掌控。

上個月7大工業國高峰會與會領袖拍團體照，很難忽視拜登和50歲的加拿大總理杜魯多、44歲的法國總統馬克宏的年齡差距。

企圖2024東山再起的川普，已76歲，年齡牌照打不誤，宣稱「人生80才開始」，表示許多8、90歲的人依然耳聰目明，但不包含拜登。

二戰期間出生的拜登能否與年輕選民保持連結，也是問題。4、5月的民調顯示，18到34歲的民主黨人，只有4成3相信拜登履行競選承諾。

民主黨內誰能取代拜登？57歲的副總統賀錦麗是備位元首，但分析家多不看好。54歲的加州州長紐森與40歲的運輸部長布塔朱吉是可能人選，但局勢尚不明朗。

拜登 民主黨 民調

上一則

拜登慶通過控槍案 槍案死者父當場嗆：你要做更多

延伸閱讀

拜登慶通過控槍案 槍案死者父當場嗆：你要做更多

拜登慶通過控槍案 槍案死者父當場嗆：你要做更多
圖輯／歷史一刻 NASA公布韋伯太空望遠鏡拍攝一系列影像

圖輯／歷史一刻 NASA公布韋伯太空望遠鏡拍攝一系列影像
民主黨人64%不挺拜登選2024 想換年輕面孔候選人

民主黨人64%不挺拜登選2024 想換年輕面孔候選人
Uber被洩遊說各國政要 疑違法全球擴張

Uber被洩遊說各國政要 疑違法全球擴張

熱門新聞

「股神」巴菲特傾向過著簡樸的生活，不鋪張浪費，也致力明智地花錢。 路透

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

2022-07-06 08:15
21歲的克里莫在4日的槍擊案中喬裝女性掩飾身分。（湖郡重大犯罪特別小組）

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

2022-07-05 16:51
最高法院保守派大法官湯瑪斯。(美聯社)

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

2022-07-07 08:50

圖輯／安倍中彈那一幕 嫌犯開槍那一刻

2022-07-08 00:13
芝國慶遊行槍手克里莫的父親羅伯特.克里莫。(crimobob推特 )

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

2022-07-07 10:32
美國電動車5月平均價格較一年前上漲22%，達到約5萬4000美元。圖為特斯拉電動車工廠。(路透)

回不去了… 彭博：美電動車加入歐、中 進入新時代

2022-07-11 02:28

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

想出國又怕坐飛機染疫？醫：注意2件事反而更安全

想出國又怕坐飛機染疫？醫：注意2件事反而更安全
房子不買了 6月近15%毀約 不必急搶可能貶值的物件

房子不買了 6月近15%毀約 不必急搶可能貶值的物件
馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔