拜登拚連任 年齡又成焦點

拜登總統11日在白宮參加韋伯太空望遠鏡影像發表會。（美聯社）

拜登 當總統，年紀太大了嗎？正當拜登準備出訪中東並顯然有意競選連任之際，年紀的問題浮上檯面。拜登11月20日將年滿80歲，對民主黨 來說，麻煩的是尚無替代人選。

大西洋雜誌評論，拜登目前適任，要連任就太老了；雜誌同時痛批右派陣營有關拜登失智的說法。

紐約時報11日公布的民調 顯示，6成4的民主黨員不希望拜登競選連任，高齡是主要原因。拜登若連任成功，就任時將82歲，卸任時86歲。雷根1989年卸任時是77歲。

繁重政務讓拜登上任後頭髮明顯更稀疏，他有時思緒不連貫，念讀稿機也會卡卡，兒時曾有的口吃偶爾復發。好幾次敏感政策發言，都需幕僚善後。

跟前任相比，拜登舉行記者會或接受訪問的次數都比較少。他偏好投書報章，內容可以事前掌控。

上個月7大工業國高峰會與會領袖拍團體照，很難忽視拜登和50歲的加拿大總理杜魯多、44歲的法國總統馬克宏的年齡差距。

企圖2024東山再起的川普，已76歲，年齡牌照打不誤，宣稱「人生80才開始」，表示許多8、90歲的人依然耳聰目明，但不包含拜登。

二戰期間出生的拜登能否與年輕選民保持連結，也是問題。4、5月的民調顯示，18到34歲的民主黨人，只有4成3相信拜登履行競選承諾。

民主黨內誰能取代拜登？57歲的副總統賀錦麗是備位元首，但分析家多不看好。54歲的加州州長紐森與40歲的運輸部長布塔朱吉是可能人選，但局勢尚不明朗。