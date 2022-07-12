圖輯／歷史一刻 NASA公布韋伯太空望遠鏡拍攝一系列影像

飛魚座（Volans）中的「SMACS 0723」星系團，韋伯望遠鏡拍下其135億年前發出的光。（美聯社）

美國太空總署今日公布一系列韋伯太空望遠鏡 捕捉到歷來「早期宇宙最深處、最清晰的紅外線影像」，可追溯到138億年前。

影片來源：YouTube NASA

太空總署11日先公布這是韋伯太空望遠鏡所拍攝第一批影像的其中一張，法新社報導，當中充滿數以千計星系，觀測到歷來最微弱的天體，呈現藍、橙、白等顏色。

拜登 總統11日說：「這台望遠鏡是人類偉大的工程成就之一。」

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美聯社說，這張影像有一部分的光來自138億年前宇宙大霹靂之後不久時期。

拜登公布這張影像前驚嘆表示，當中呈現「超過130億年前宇宙史上最古老的光」。

韋伯望遠鏡利用SMACS 0723星系團當作宇宙放大鏡，窺看這個星系團背後極為遙遠又黯淡的星系，把影像記錄下來。這就是所謂「重力透鏡效應」，即利用前景星系的質量來彎曲星系背後物體的光線，原理如同眼鏡。

韋伯的主要成像設備近紅外線相機將這些微弱的背景星系清晰聚焦。

韋伯望遠鏡只花12.5小時就完成這張合成影像，不像過去哈伯太空望遠鏡可能要費時數周。

太空總署還會繼續公布韋伯望遠鏡所拍攝的影像，包含船底座星雲，這是由塵埃和氣體組成的巨大星雲，距離地球7600光年，還有2000光年外環繞1顆白矮星的南環狀星雲。