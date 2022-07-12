我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／安倍靈柩離開增上寺 民眾夾道目送最後一程

「台灣有事 我們也會有事」 FT：外企關切台海局勢

圖輯／安倍靈柩離開增上寺 民眾夾道目送最後一程

中央社東京12日綜合外電報導
安放前日相安倍晉三靈柩的靈車緩緩駛出。(美聯社)
安放前日相安倍晉三靈柩的靈車緩緩駛出。(美聯社)

日本已故前首相安倍晉三喪禮今天在東京增上寺舉行，包括首相岸田文雄等人出席。喪禮結束後，安放安倍靈柩的靈車駛出增上寺，沿途不少民眾夾道目送安倍最後一程。

影片來源：YouTube Reuters

安倍8日到奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓站台時，遭41歲犯嫌山上徹也持改造槍枝槍殺身亡，震驚日本及國際社會。

日本富士新聞網報導，安倍喪禮今天下午1時在東京都港區的增上寺舉行，只開放近親好友參與，由安倍政治盟友、自民黨副總裁（副主席）麻生太郎宣讀弔詞。

➤➤➤安倍晉三過世 81歲麻生太郎嘆：竟是我替你致悼詞

許多民眾在寺內設置的獻花台前，對著身著白襯衫、溫柔微笑的安倍遺照追思。

喪禮結束後，靈車開到增上寺的大門時，許多民眾雙手合十悼念突然離世的安倍；靈車行駛時也可以看到早已在路旁等候的民眾，來目送安倍最後一程。

靈車大約在下午2時30分左右離開增上寺開往自民黨中央黨部，許多黨幹部與職員擠滿黨部前道路為安倍送行；手裡拿著牌位的安倍夫人安倍昭惠，坐在靈車副駕駛座。

➤➤➤「一切來得太突然 彷彿在作夢」安倍晉三遺孀吐露心情

靈車之後繼續繞行首相官邸與國會議事堂等與安倍有所淵源的地方，最後開往殯儀館。

每日體育報導，在增上寺附近目送安倍的民眾，看到靈車通過時紛紛高喊「安倍先生，謝謝您」、「再見了」；安倍昭惠有時也對沿途民眾的聲音低頭致意。

安放安倍靈柩的靈車駛出增上寺。(美聯社)
安放安倍靈柩的靈車駛出增上寺。(美聯社)
前日相安倍晉三的遺孀安倍昭惠。(美聯社)
前日相安倍晉三的遺孀安倍昭惠。(美聯社)
台灣副總統賴清德(中)出席前日相安倍晉三葬禮。(美聯社)
台灣副總統賴清德(中)出席前日相安倍晉三葬禮。(美聯社)
日本已故前首相安倍晉三喪禮今天在東京增上寺舉行，沿途有民眾落淚。(美聯社)
日本已故前首相安倍晉三喪禮今天在東京增上寺舉行，沿途有民眾落淚。(美聯社)
台灣副總統賴清德(左二)出席前日相安倍晉三葬禮。(美聯社)
台灣副總統賴清德(左二)出席前日相安倍晉三葬禮。(美聯社)
安放安倍靈柩的靈車駛出增上寺，沿途不少民眾夾道目送安倍最後一程。(美聯社)
安放安倍靈柩的靈車駛出增上寺，沿途不少民眾夾道目送安倍最後一程。(美聯社)
安放安倍靈柩的靈車駛出增上寺，沿途不少民眾夾道目送安倍最後一程。(美聯社)
安放安倍靈柩的靈車駛出增上寺，沿途不少民眾夾道目送安倍最後一程。(美聯社)
安放安倍靈柩的靈車駛出增上寺，沿途不少民眾夾道目送安倍最後一程。(美聯社)
安放安倍靈柩的靈車駛出增上寺，沿途不少民眾夾道目送安倍最後一程。(美聯社)
安放安倍靈柩的靈車駛出增上寺，沿途不少民眾夾道目送安倍最後一程。(美聯社)
安放安倍靈柩的靈車駛出增上寺，沿途不少民眾夾道目送安倍最後一程。(美聯社)
日相岸田文雄(前中)與眾官員雙手合十。(美聯社)
日相岸田文雄(前中)與眾官員雙手合十。(美聯社)
安放前日相安倍晉三靈柩的靈車。(美聯社)
安放前日相安倍晉三靈柩的靈車。(美聯社)

安倍 日本 岸田文雄

上一則

禁墮胎衝擊 華裔生拒申請俄州大學：不想搬到無法做自己的地方

延伸閱讀

賴清德參加安倍家祭 兩人在「這事件」後結下私誼

賴清德參加安倍家祭 兩人在「這事件」後結下私誼
「1年前就想殺安倍」 命案犯嫌供稱原本想用炸彈

「1年前就想殺安倍」 命案犯嫌供稱原本想用炸彈
參加安倍喪禮 自民黨大老這一幕嚇壞民眾

參加安倍喪禮 自民黨大老這一幕嚇壞民眾
賴清德低調赴日弔唁安倍 37年來訪日最高層級

賴清德低調赴日弔唁安倍 37年來訪日最高層級

熱門新聞

「股神」巴菲特傾向過著簡樸的生活，不鋪張浪費，也致力明智地花錢。 路透

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

2022-07-06 08:15
芝加哥國慶遊行傳槍響，釀6死24傷慘案。路透

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

2022-07-04 17:24
21歲的克里莫在4日的槍擊案中喬裝女性掩飾身分。（湖郡重大犯罪特別小組）

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

2022-07-05 16:51
警方稱被捕的22歲槍手克里莫，也住在海嵐公園附近。(取自推特)

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

2022-07-04 22:36
最高法院保守派大法官湯瑪斯。(美聯社)

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

2022-07-07 08:50

圖輯／安倍中彈那一幕 嫌犯開槍那一刻

2022-07-08 00:13

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
想出國又怕坐飛機染疫？醫：注意2件事反而更安全

想出國又怕坐飛機染疫？醫：注意2件事反而更安全