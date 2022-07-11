拜登慶通過控槍案 槍案死者父當場嗆：要做更多
拜登總統11日在白宮南草坪出席集會，慶祝兩黨16天前通過的控槍法案；他表示在多年無所作為後，控槍問題終於取得了真正進展；但芝加哥海嵐公園市(Highland Park)國慶日發生的嚴重槍案為慶祝集會添上陰影，拜登呼籲國會制定禁止攻擊性武器的禁令。
控槍法案是國會在紐約水牛城和德州烏瓦德相繼發生慘重槍案後通過的，要求從嚴限制年輕人購槍、拒絕有家暴史的人買槍，和協助地方警察沒收危險分子的槍枝。拜登6月25日簽署時，稱之為歷史性的成就。
但海嵐公園市一周前發生的七死槍案，凸顯出面對大規模的槍枝暴力，新的控槍法案仍有極大的局限性。
拜登講話期間被人打斷，佛羅里達州帕克蘭市(Parkland)道格拉斯高中校園槍案一名死者的父親奧利佛(Manuel Oliver)起身向拜登大喊「你要做更多」。拜登停下講話，在奧利佛被人帶走時，拜登連說「讓他講話，讓他講話」。
出席慶祝集會的數百人中，包括起草和支持法案的兩黨議員、伊利諾州長普利茨克(J.B. Pritzker)和海嵐公園市長南希·羅特林(Nancy Rotering)，以及水牛城和德州兩大槍案與其他槍枝暴力的受害者家人。
拜登說：「由於你們的努力、主張和勇氣而通過的法案，將可拯救今天和未來許多人的性命。我們無法從槍枝暴力的氾濫中拯救每個人的性命，但如果多年前就制定控槍法案，哪怕是去年制定，也會挽救更多人的性命。」
拜登表示「我們生活在戰爭武器氾濫的國度」，他呼籲國會通過禁止攻擊性武器和大容量彈夾的禁令，要求在買槍前對購槍人進行更嚴格的背景調查和培訓。拜登還認為國會應當立法，「如果由於擁槍人的保管不當而造成槍枝犯罪，應追究他們的法律責任」。拜登表示他有四枝霰彈槍，在家裡妥善保管，「權利與責任相伴，如果擁有武器，就有責任鎖住和保管好，不能大意」。
拜登9日請民眾發簡訊與他分享如何受到槍枝暴力的影響，他11日講述一些人在槍案後受到創傷，以及一些兒童因為槍擊而成為孤兒。
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