拜登慶通過控槍案 槍案死者父當場嗆：要做更多

拜登在白宮慶祝兩黨合作通過控槍法案，但槍擊案死者家長卻嗆聲，要總統多做一些。(美聯社)

拜登 總統11日在白宮南草坪出席集會，慶祝兩黨16天前通過的控槍法案；他表示在多年無所作為後，控槍問題終於取得了真正進展；但芝加哥海嵐公園市(Highland Park)國慶日發生的嚴重槍案為慶祝集會添上陰影，拜登呼籲國會制定禁止攻擊性武器的禁令。

拜登在白宮慶祝兩黨合作通過控槍法案，呼籲禁止攻擊步槍。(美聯社)

控槍法案是國會在紐約水牛城和德州 烏瓦德相繼發生慘重槍案後通過的，要求從嚴限制年輕人購槍、拒絕有家暴史的人買槍，和協助地方警察 沒收危險分子的槍枝。拜登6月25日簽署時，稱之為歷史性的成就。

但海嵐公園市一周前發生的七死槍案，凸顯出面對大規模的槍枝暴力，新的控槍法案仍有極大的局限性。

拜登講話期間被人打斷，佛羅里達州帕克蘭市(Parkland)道格拉斯高中校園槍案一名死者的父親奧利佛(Manuel Oliver)起身向拜登大喊「你要做更多」。拜登停下講話，在奧利佛被人帶走時，拜登連說「讓他講話，讓他講話」。

出席慶祝集會的數百人中，包括起草和支持法案的兩黨議員、伊利諾州長普利茨克(J.B. Pritzker)和海嵐公園市長南希·羅特林(Nancy Rotering)，以及水牛城和德州兩大槍案與其他槍枝暴力的受害者家人。

拜登說：「由於你們的努力、主張和勇氣而通過的法案，將可拯救今天和未來許多人的性命。我們無法從槍枝暴力的氾濫中拯救每個人的性命，但如果多年前就制定控槍法案，哪怕是去年制定，也會挽救更多人的性命。」

拜登表示「我們生活在戰爭武器氾濫的國度」，他呼籲國會通過禁止攻擊性武器和大容量彈夾的禁令，要求在買槍前對購槍人進行更嚴格的背景調查和培訓。拜登還認為國會應當立法，「如果由於擁槍人的保管不當而造成槍枝犯罪，應追究他們的法律責任」。拜登表示他有四枝霰彈槍，在家裡妥善保管，「權利與責任相伴，如果擁有武器，就有責任鎖住和保管好，不能大意」。

拜登9日請民眾發簡訊與他分享如何受到槍枝暴力的影響，他11日講述一些人在槍案後受到創傷，以及一些兒童因為槍擊而成為孤兒。