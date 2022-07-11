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Uber機密文件被洩 涉違法擴張 拜登、強生受牽連

Uber機密文件被洩 涉違法擴張 拜登、強生受牽連

編譯張君堯／綜合報導
民眾10日走過洛杉磯國際機場內的Uber標誌。外洩文件顯示Uber近十年前以爭議性且可能違法的策略在全球擴張。（路透）
民眾10日走過洛杉磯國際機場內的Uber標誌。外洩文件顯示Uber近十年前以爭議性且可能違法的策略在全球擴張。（路透）

叫車服務業者優步(Uber)外洩的機密文件顯示，這間公司近十年前運用多項爭議性且可能違法的策略，刺激其全球擴張行動；拜登總統和法國總統馬克宏英國首相強生等多國政要，多年前皆曾是優步「接觸」的對象。

這項被稱為「優步檔案」的調查發現，優步創立初期為了征服新市場，公司高層利用計程車業者對優步司機的激烈反彈和暴力行為，施壓監管當局放寬優步營運限制。

英國衛報率先取得2013年至2017年的12萬多份文件，與國際調查記者聯盟和各國媒體共同報導。這些文件包括共同創辦人兼前執行長卡拉尼克(Travis Kalanick)等高層主管未加密的訊息和電郵。卡拉尼克因管理風格蠻橫，多次傳出在公司性騷擾，2017年被迫辭職。

報導中提到，拜登總統擔任副總統時，曾在瑞士達沃斯世界經濟論壇和卡拉尼克會面；拜登在會面後發表演說時，特地加上支持優步的內容。

報導中指出卡拉尼克和馬克宏有「長時間的簡訊互動」，兩人曾會面四次，最終Uber和法國政界人士達成一項「秘密交易」，當Uber2015年撤回在法國的「UberPop」服務後的數個月內，一項限制成為持牌Uber司機的法律被修改為有利於Uber公司、這激怒計程車司機。

2016年，法國計程車司機不時在巴黎示威，抗議優步司機未取得營業資格到處搶客，卡拉尼克要求主管發起反制示威，有人憂心可能引發街頭暴力衝突；卡拉尼克說，「暴力保證會帶來成功」。

隨著計程車業者生計受影響，當時整個歐洲的優步司機都面臨暴力威脅。華盛頓郵報報導，當司機遭遇攻擊時，優步高層通常會將細節提供給媒體，引發公眾同情，再藉機和監管官員會面尋求支持。優步在比利時、荷蘭、西班牙和義大利等歐洲國家採取類似策略，藉由司機遇襲擴張業務。

馬克宏於2014至2016年擔任法國經濟部長時，開始和卡拉尼克等優步高層會面，這些會面外界幾乎不知。BBC說，馬克宏認為優步能解決一些失業問題，因此願意積極協助，儘管優步當時是違法營運。幫優步遊說者和馬克宏會面後開心地說，「準備跳舞吧」。

卡拉尼克的發言人強烈否認上述調查結果。

馬克宏 拜登 英國

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