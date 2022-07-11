國會期中選前最後會期 民主黨力拚「晶片法案」過關

商務部長雷蒙多說：「若國會不通過這項法案，美國根本無力自保。」(歐新社)

隨著國會預計11日展開為期三周的會期，民主黨 正力拚通過總統拜登經濟議程的核心訴求，同時設法使另一項獲跨黨派支持的美國競爭法案取得進展。

這個會期可能是各地議員取得立法斬穫的最後機會，因他們之後就要準備投入期中選舉競選活動。外界認為共和黨 有望在秋季奪回眾議院的控制權，參院 則勝負難料。

國會議員去年起持續磋商美國競爭法案，設法吸引全球半導體製造商赴美設廠，議員們並對參眾兩院表決通過的不同版本進行協調。

這項參院命名為「美國創新與競爭法」（USICA）的法案，正朝終點線緩慢前進，但參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）上月表示，他不會讓這項法案過關，除非民主黨放棄共和黨所反對的條款。

這個民主黨經濟方案的內容包括降低處方藥價格、為減排提供獎勵措施，並提高企業和高所得家庭的稅率。一名共和黨幕僚說，美國競爭法的磋商從此陷於停頓。

多家晶片製造商近幾周表示，若美國國會再不採取行動，他們將重新考慮赴美設廠事宜。

多位國會助理說，官員計畫13日為所有參議員舉行一場機密的簡報，說明法案對國安的影響。華爾街日報引述知情人士報導，官員也正努力為眾院安排類似的簡報。

商務部長雷蒙多接受記者訪問時：「若國會不通過這項法案，美國根本無力自保」，並指出美國對台灣半導體的依賴程度和整體供應鏈已受擾。她坦承，麥康諾已拖慢法案進度。