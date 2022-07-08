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安倍遇刺後…日本參院大選結果 將左右日中台關係

編譯中心／綜合8日電
日本前首相安倍晉三遇刺身亡的消息，成為8日日本報紙的頭條，民眾爭相購閱。(美聯社)
日本前首相安倍晉三遇刺身亡的消息，成為8日日本報紙的頭條，民眾爭相購閱。(美聯社)

日本前首相安倍晉三在奈良街頭演說時遭槍擊身亡。研究日中台關係的學者認為，日本參議院本周日的大選結果將左右未來的日中關係；但修憲與防衛強化等方向不會因此改變；日台關係雖將持續緊密，但將失去靈魂人物。

兩度出任首相的安倍，是日本史上任期最長的首相，卸任後仍然是自民黨內最大派閥「清和政策研究會」的會長，在日本由自民黨一黨獨大的派閥政治生態下，實質政治影響力仍然極大。安倍在首次執政時，中日關係出現了緩慢但顯著的改善，在第二次上任後，因尖閣諸島(中國稱釣魚島)等領土紛爭和地緣政治升溫而逐漸傾向親美與反中。

曾經在2021年7月專訪安倍晉三的東京國際大學國際關係學部教授河崎真澄(Masumi Kawasaki)擔心，安倍突然離世，有可能讓北京在日中建交50周年之際，將日中關係導向對北京有利的方向；這對日本外務省內親中派也是改善日中關係的機會。

河崎真澄對「美國之音」說，岸田首相派系的對中路線本來就比安倍派緩和，兩個派系關係又不睦，很可能在7月10日參議院大選後的內閣重組時，剔除安倍派的閣員。岸田內閣目前網羅安倍的胞弟防衛大臣岸信夫、安倍的子弟兵自民黨政調會長高市早苗，如果兩人不再入閣，河崎認為日本外交就有逐漸靠向中國的可能。

淡江大學日本政經研究所所長蔡錫勳多年研究安倍學，他告訴美國之音，他認為日本對中政策近期不會有所改變。

蔡錫勳說：「日本對中政策應該遵循『外交溫、經濟熱、安保冷』的路線。外交方面，岸田首相必須考慮今年日中國交正常化50周年，是否會和中國領導人見面舉行元首會談，對此岸田首相一直回避不答。反而是南韓努力改善韓日關係，透過日美韓合作模式去應對中國。所以，岸田首相會以日美韓合作為優先，推動中國不要過度支持俄羅斯。」

2021年9月安倍晉三與台灣的智庫進行視訊演講時曾說過「台灣有事就是日本有事，日本有事就是美日同盟有事」，並在俄烏戰爭時期呼籲美國對台戰略應更為清晰。安倍離世之後的日台關係變化受到多方關注。

蔡錫勳認為，安倍強調的「台灣有事就是日本有事」，這是日本支持臺灣最直接的發言，重新定位了台日關係。他指出，台灣介於東海和南海之間，台日利益大致相同，因此台日關係在安倍之後仍然會持續深化。

他說，現今日本政壇中，除了安倍晉三之外，日本缺乏親台又有份量的政治人物，這是一大問題。安倍的離世如同2021年李登輝過世，台日之間突然失去了靈魂人物。

河崎真澄認為，仍要視參議院大選的結果，才知道內閣的人事異動是否會留住安倍派，繼續安倍路線的台日關係。

日本首相岸田文雄表示對前首相安倍晉三遇刺一事絕不原諒，他稱日本失去了一位偉大的政...
日本首相岸田文雄表示對前首相安倍晉三遇刺一事絕不原諒，他稱日本失去了一位偉大的政治家。(美聯社)

安倍 日本 參議院

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