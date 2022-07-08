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耶倫將出訪亞洲 對俄石油「限價」成首要任務

中新社╱華盛頓7月8日電
財政部長葉倫。(美聯社)
財政部長葉倫。(美聯社)

財政部8日宣布，財政部長葉倫將於下周出訪日本、韓國，並出席在印尼峇里島舉辦的20國集團（G20）財長會議。

這將是葉倫擔任美國財長後首次出訪亞洲。

據報導，此次葉倫出訪的首要任務是在對俄羅斯石油設置價格上限方面尋求盟友支持。美方希望通過限制俄羅斯石油價格來減少俄通過石油獲得的收入，同時不至於將俄羅斯剔除在國際石油市場之外。

據財政部聲明稱，葉倫將於7月12日至13日訪問日本，7月15日至16日在峇里島參加G20財長會議，7月19日訪問韓國。

聲明還說，葉倫此次訪問亞洲意在加強美國在該地區的領導作用，並將尋求擴大對俄羅斯經濟制裁，還將討論當前全球面臨的一些問題。

在一周前舉行的七國集團(G7)峰會上，G7成員國領導人同意減少對俄羅斯能源的依賴，並初步同意限制俄羅斯石油和天然氣價格，例如對超過限價的俄羅斯原油和石油化工產品不提供保險和運輸服務等。

據路透援引美財政部官員的話說，美國目前正在與多個國家接觸，試圖就對俄羅斯石油「限價」達成一致，目前已經取得「良好進展」。但也有專家質疑，如果印度、中國等俄羅斯石油主要「客戶」不贊成，此舉將作用甚微。

此外，彭博社認為，日元匯率也將成為葉倫訪日的重要議題。近幾周，日元兌美元匯率已跌至1998年以來最低水平，日元的不斷貶值削弱了日本家庭的購買力，引發日本當局的擔憂。

俄羅斯 石油 葉倫

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