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拜登期待與英政府進一步合作 未提強生

中央社／華盛頓7日綜合外電報導
拜登、強生。（歐新社）
拜登、強生。（歐新社）

總統拜登今天表示，他期待與英國政府進一步密切合作，但他未提到剛因身陷醜聞而請辭的英國首相強生（Boris Johnson）。

強生宣布辭職數小時後，拜登聲明表示：「英國和美國是最親近的朋友與同盟，我們人民之間的特殊關係仍然堅實且長久。」

拜登說：「在一系列重要的優先事務上，我期待與英國政府、我們的盟邦及世界各地的夥伴繼續密切合作。」

他表示，這些要務包括「繼續以強有力且團結方式來支持烏克蘭人民」。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）提到，拜登最近走訪歐洲時，曾和強生會面。

尚皮耶告訴媒體：「他們互動非常友好且密切…相信我們與英國的盟邦關係會維持強健。」

路透社報導，美英兩國在歷史上關係密切，包括美國飽受批評的入侵伊拉克行動，英國也有參與。

不過，兩國關係也不全然是亦步亦趨。美國前總統歐巴馬任內曾在英國舉辦脫歐公投之前呼籲選民支持留歐，而強生卻是最大力推動脫歐的人之一。

強生等人曾希望在英國脫歐之後達成英美雙邊貿易協議，但在致力加強多邊機制的拜登主政下，雙邊貿易協議變成一條走不通的路。

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