拜登期待與英政府進一步合作 未提強生

拜登、強生。（歐新社）

總統拜登 今天表示，他期待與英國 政府進一步密切合作，但他未提到剛因身陷醜聞而請辭的英國首相強生（Boris Johnson）。

強生宣布辭職數小時後，拜登聲明表示：「英國和美國是最親近的朋友與同盟，我們人民之間的特殊關係仍然堅實且長久。」

拜登說：「在一系列重要的優先事務上，我期待與英國政府、我們的盟邦及世界各地的夥伴繼續密切合作。」

他表示，這些要務包括「繼續以強有力且團結方式來支持烏克蘭人民」。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）提到，拜登最近走訪歐洲時，曾和強生會面。

尚皮耶告訴媒體：「他們互動非常友好且密切…相信我們與英國的盟邦關係會維持強健。」

路透社報導，美英兩國在歷史上關係密切，包括美國飽受批評的入侵伊拉克行動，英國也有參與。

不過，兩國關係也不全然是亦步亦趨。美國前總統歐巴馬任內曾在英國舉辦脫歐 公投之前呼籲選民支持留歐，而強生卻是最大力推動脫歐的人之一。

強生等人曾希望在英國脫歐之後達成英美雙邊貿易協議，但在致力加強多邊機制的拜登主政下，雙邊貿易協議變成一條走不通的路。