我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止

被爆與下屬生雙胞胎 馬斯克默認9寶：盡力解決人口危機

精於勝選、逃過醜聞…強生「誠信問題」搞垮自己

編譯郭宣含／綜合7日電
只當了三年首相的強生(左)7日請辭。圖為他2019年7月24日在當選保守黨黨魁後，前往白金漢宮晉見女王伊莉莎白二世(右)。(美聯社)
只當了三年首相的強生(左)7日請辭。圖為他2019年7月24日在當選保守黨黨魁後，前往白金漢宮晉見女王伊莉莎白二世(右)。(美聯社)

英相強生(Boris Johnson)任內一開始搞定了脫歐，還展現親民風格，讓保守黨吸引眾多藍領選民，在2019年大選大勝；然而，最終強生的輕浮、漠視規則、不誠實、缺乏個人道德、缺乏強烈政治信念，終於讓自己垮台。

醜聞增 好運漸耗盡

英國天空電視台(Sky News)報導，強生擔任首相期間，比先前首相經歷更多風風雨雨；他的崛起與掌權展現出他精於勝選訣竅，以及從一樁樁醜聞逃出升天，不過隨著危機增加，他的好運也逐漸耗盡。

強生2019年大選獲得壓倒性勝利，他以無懈可擊的姿態接下首相，並帶領多數黨終結脫歐導致的國會僵局。保守黨先前選他為領袖，並非因為他展現領導風範，純粹是因為黨員認為他能夠贏得其他人無法勝出的選舉。

保守黨想也想不到，強生當時能在全國各地吸引大量選民，保守黨甚至認為強生可在唐寧街(Downing Street)主事十年以上；殊不知兩年半後，一切風雲變色。

被控用人唯親、貪腐

華盛頓郵報(WP)報導，強生逃過一樁又一樁的醜聞，他在新冠疫情的初期因應慘不忍睹，他本人甚至一度確診病危；他還屢屢被控用人唯親和貪腐。

英國國會政治向來有爆發醜聞後，會面臨恥辱的不成文循環，但這種舊習卻無法在強生身上作用；華郵指出，強生爆發醜聞，但從未承受恥辱，由其他人來當代罪羔羊。

金融時報(FT)指出，強生對副黨鞭品契爾(Christopher Pincher)的包庇，品契爾助強生勝選並坐穩位置，強生不管他的私德和性騷擾前科，照樣任用。強生用人不當出事後還說謊，重創誠信，是導致他下台的核心問題，這反映強生缺乏道德準則。

路透認為，強生的危機也來自英國脫歐後許多問題和爭論沒有解決，政府政策諸多矛盾。

華郵指出，接連醜聞並未磨垮強生，卻反讓他的幕僚筋疲力盡，幕僚體認到，強生的名聲會連累他們，無法讓他們沾光。

脫歐被視為衰退元兇

經濟學者認為，強生的指標性脫歐政策將被視為英國近年停滯與衰退的元兇；強生下台後，那些急於取代強生的人將面臨公共債務、能源價格高漲、歐盟關係和北愛爾蘭等一系列問題。

強生的繼任者將發現，至少在今年，這些問題難以解決；英國政治大膽且打破常規的年代即將告終，但餘波盪漾恐持續多年。

英國首相強生7日在倫敦唐寧街10號首相官邸前宣布辭職時，民眾聚集圍觀。(路透)
英國首相強生7日在倫敦唐寧街10號首相官邸前宣布辭職時，民眾聚集圍觀。(路透)

脫歐 英國 華郵

上一則

WNBA球星格林納在俄法院承認持毒 否認故意違法

延伸閱讀

英相強生當記者時辛辣言論 成批評者攻擊利器

英相強生當記者時辛辣言論 成批評者攻擊利器
英國首相強生辭職 經濟增添不確定性

英國首相強生辭職 經濟增添不確定性
大嘴強生 女王、喜萊莉都敢虧

大嘴強生 女王、喜萊莉都敢虧
英相強生將辭黨魁 誰是可能接班人？

英相強生將辭黨魁 誰是可能接班人？

熱門新聞

明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

2022-07-02 20:35
芝加哥國慶遊行傳槍響，釀6死24傷慘案。路透

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

2022-07-04 17:24
拜登總統表明繼續力挺烏克蘭，不過發言時不小心把瑞典說成瑞士。(美聯社)

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

2022-06-30 16:14
「股神」巴菲特傾向過著簡樸的生活，不鋪張浪費，也致力明智地花錢。 路透

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

2022-07-06 08:15
佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
21歲的克里莫在4日的槍擊案中喬裝女性掩飾身分。（湖郡重大犯罪特別小組）

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

2022-07-05 16:51

超人氣

更多 >
台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作
馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職