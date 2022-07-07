我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南京女大學生謀殺案 被害人男友判死刑

女作家網路公審要求疫苗卡的店家 餐廳老闆遭死亡威脅

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝國慶遊行槍手克里莫的父親羅伯特.克里莫。(crimobob推特 )
芝國慶遊行槍手克里莫的父親羅伯特.克里莫。(crimobob推特 )

在芝加哥北郊海嵐公園市(Highland Park)開槍濫殺的嫌犯克里莫(Robert Crimo III)父親羅伯特.克里莫(Robert Crimo Jr.)說，案發前一晚他還跟兒子談論過丹麥哥本哈根購物中心的一宗大規模槍擊案， 當時兒子還批評該名槍手說「這傢伙是白癡」，然後還說這種行為只是讓更多人支持禁槍，因此案發後「我們感到非常震驚」。

羅伯特.克里莫在接受ABC電視台電話採訪時說，在襲擊案發生前的13個小時，他和兒子聊了約一小時的天，當時兒子心情很好。而在國慶日前三天，羅伯特的太太也問過兒子7月4日有沒有計畫？兒子告訴母親：「沒有」。

羅伯特.克里莫還表示，對於伊州州警因為他簽署允許兒子獲得伊州購買槍枝或彈藥所需的同意書而對他調查，他不會擔心。他說，「我填寫了同意書，讓我的兒子完成伊州警察的取得FOID卡程序。警方會做背景調查。不管這意味著什麼，我也不確定。你可能被批准，可能被拒絕，最終他獲得批准了。」

2018年曾競選海嵐公園市市長的羅伯特.克里莫說，當時他同意替兒子簽署申請書，是因為他以為兒子會去靶場練習射擊，他說，兒子用自己的錢購買了這些武器，自己開車去槍店取槍，也以他自己的名義登記。他還說自己完全不知道兒子的殺戮計畫，也不清楚他行為背後的動機。

「不管當時他腦子裡在想什麼，去殺害和傷害無辜的人都是愚蠢的，」克里莫補充，他的心與所有受到影響的家庭同在。

此外，羅伯特.克里莫還否認了有關他兒子在家中遭受虐待的傳言，並稱兒子「品行良好」。

雖然羅伯特表示他會支持兒子，也會繼續出席所有的法庭聽證會，但他對這起悲劇感到「憤怒」，「我想要他被判長期監禁」，「你要為自己的行為承擔後果，他沒必要這樣做但他做出了選擇，我覺得這顯然是精神疾病。」

他還提到，兒子的犯罪動機不是仇恨，還說一位他的老朋友的親戚也在槍擊案中受了傷，當被問及受害者時，羅伯特表示，「我無言以對，我很驚訝，太可怕了」，「這一切太不真實，我也失去了一個兒子，這糟透了」。

曾經一度擔任R&B天王凱利(R. Kelly)的律師史蒂夫.格林伯格(Steve Greenberg)，目前為羅伯特.克里莫和他的妻子的律師。

格林伯格說，「克里莫的父母希望每個人都意識到，他們和其他人一樣在受苦。」

▼海嵐公園市濫射案 家長責任何在？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

伊州 槍擊 警察

上一則

綠能難解能源危機 兩黨紛喊「重啟核電」

延伸閱讀

國慶槍擊╱孤童淚：爸媽要回來了嗎？捐款已逾200萬

國慶槍擊╱孤童淚：爸媽要回來了嗎？捐款已逾200萬
芝加哥國慶遊行槍手逃威州 曾欲二度攻擊

芝加哥國慶遊行槍手逃威州 曾欲二度攻擊
國慶槍擊╱兇嫌父護子心切？曾掩護持刀、助買槍

國慶槍擊╱兇嫌父護子心切？曾掩護持刀、助買槍
芝加哥國慶慘案 勇父把2歲兒藏身體下方 挨槍送命

芝加哥國慶慘案 勇父把2歲兒藏身體下方 挨槍送命

熱門新聞

佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

2022-07-02 20:35
芝加哥國慶遊行傳槍響，釀6死24傷慘案。路透

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

2022-07-04 17:24
拜登總統表明繼續力挺烏克蘭，不過發言時不小心把瑞典說成瑞士。(美聯社)

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

2022-06-30 16:14
「股神」巴菲特傾向過著簡樸的生活，不鋪張浪費，也致力明智地花錢。 路透

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

2022-07-06 08:15
21歲的克里莫在4日的槍擊案中喬裝女性掩飾身分。（湖郡重大犯罪特別小組）

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

2022-07-05 16:51

超人氣

更多 >
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎
中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光
FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量

FBI： 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量
台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作