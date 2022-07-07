芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶遊行槍手克里莫的父親羅伯特.克里莫。(crimobob推特 )

在芝加哥北郊海嵐公園市(Highland Park)開槍濫殺的嫌犯克里莫(Robert Crimo III)父親羅伯特.克里莫(Robert Crimo Jr.)說，案發前一晚他還跟兒子談論過丹麥哥本哈根購物中心的一宗大規模槍擊 案， 當時兒子還批評該名槍手說「這傢伙是白癡」，然後還說這種行為只是讓更多人支持禁槍，因此案發後「我們感到非常震驚」。

羅伯特.克里莫在接受ABC電視台電話採訪時說，在襲擊案發生前的13個小時，他和兒子聊了約一小時的天，當時兒子心情很好。而在國慶日前三天，羅伯特的太太也問過兒子7月4日有沒有計畫？兒子告訴母親：「沒有」。

羅伯特.克里莫還表示，對於伊州 州警因為他簽署允許兒子獲得伊州購買槍枝或彈藥所需的同意書而對他調查，他不會擔心。他說，「我填寫了同意書，讓我的兒子完成伊州警察 的取得FOID卡程序。警方會做背景調查。不管這意味著什麼，我也不確定。你可能被批准，可能被拒絕，最終他獲得批准了。」

2018年曾競選海嵐公園市市長的羅伯特.克里莫說，當時他同意替兒子簽署申請書，是因為他以為兒子會去靶場練習射擊，他說，兒子用自己的錢購買了這些武器，自己開車去槍店取槍，也以他自己的名義登記。他還說自己完全不知道兒子的殺戮計畫，也不清楚他行為背後的動機。

「不管當時他腦子裡在想什麼，去殺害和傷害無辜的人都是愚蠢的，」克里莫補充，他的心與所有受到影響的家庭同在。

此外，羅伯特.克里莫還否認了有關他兒子在家中遭受虐待的傳言，並稱兒子「品行良好」。

雖然羅伯特表示他會支持兒子，也會繼續出席所有的法庭聽證會，但他對這起悲劇感到「憤怒」，「我想要他被判長期監禁」，「你要為自己的行為承擔後果，他沒必要這樣做但他做出了選擇，我覺得這顯然是精神疾病。」

他還提到，兒子的犯罪動機不是仇恨，還說一位他的老朋友的親戚也在槍擊案中受了傷，當被問及受害者時，羅伯特表示，「我無言以對，我很驚訝，太可怕了」，「這一切太不真實，我也失去了一個兒子，這糟透了」。

曾經一度擔任R&B天王凱利(R. Kelly)的律師史蒂夫.格林伯格(Steve Greenberg)，目前為羅伯特.克里莫和他的妻子的律師。

格林伯格說，「克里莫的父母希望每個人都意識到，他們和其他人一樣在受苦。」

▼海嵐公園市濫射案 家長責任何在？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點