中國商務部喊話美國：早一天取消關稅 早一天受益

中國喊話美國全面取消加徵關稅。圖為上海洋山深水港。(新華社)

面對美國遲未揭露下一步對華關稅 政策，並擬啟動新一輪「301調查」，中國商務部 發言人束玨婷7日表示，在當前高通脹形勢下，美方早一天取消對華加征關稅，消費者和企業就能早一天受益。

束玨婷重申，中方始終認為，取消全部對華加征關稅，有利於中美兩國，有利於整個世界。她說，中美雙方應相向而行、共同努力，為經貿合作創造氛圍和條件，維護全球貿易和產業鏈供應鏈 穩定，造福兩國人民和世界人民。

對於美方擬進行新一輪調查，束玨婷回應，美方在產業補貼方面，對中方的指責與事實完全不符。

束玨婷指稱，中國加入世貿組織以來，遵守《補貼和反補貼措施協定》的各項義務，全面取消了協定下的禁止性補貼，對於其他補貼，也均符合規則，所以中方一貫反對301調查等貿易保護主義做法，敦促美方不要推出新的貿易措施。

至於5日美國財政部長葉倫，與中國國務院副總理劉鶴談話後的進展，束玨婷說，雙方就總體經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題務實、坦誠交換了意見，交流富有建設性。

她表示，中方表達了對美國取消對華加征關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。同時，雙方經貿團隊同意保持密切溝通，落實好牽頭人達成的共識，加强整體經濟政策的交流，推動經貿領域務實合作。

另一方面，展望下半年外貿，束玨婷說，外貿發展面臨的不確定不穩定因素增多，形勢依然複雜嚴峻。因此，商務部將落實好穩外貿政策措施，推動外貿領域保通保暢、加大財稅金融支持、幫助企業抓訂單拓市場、穩定外貿產業鏈供應鏈，繼續支持企業利用相關政策措施，幫助外貿企業穩定健康發展。