白宮公布員工薪資 24人拿最高薪俸 多數人年薪超10萬

拜登政府送交國會的白宮官員薪資報告顯示，白宮人員年薪從0元到18萬元之間，其中絕大多數人員年薪都超過10萬。(美聯社)

拜登 政府5日將474名白宮 人員薪資表送交國會，其中24人拿到白宮官員最高薪俸年薪18萬，某些白宮官員則不支薪，年薪紀錄為零元。

福斯商業新聞網(Fox Business)6日報導，拜登政府送交國會的白宮官員薪資報告顯示，白宮人員年薪從0元到18萬元之間，其中絕大多數人員年薪都超過10萬。根據法律規定，白宮必須每年送交所有白宮人員薪資紀錄給國會。

共有24人拿到白宮官員最高薪俸年薪18萬，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)是其中之一。拜登國內政策首席顧問萊斯(Susan Rice)、白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)，同樣領到18萬年薪，其他幾位白宮法律顧問、政策顧問，也都是18萬年薪。

與2021年的白宮人員薪水申報紀錄相比，今年領到18萬年薪的白宮官員，比一年前增加2人。

拜登政府送交國會的紀錄中，共有16名白宮官員薪水為零，其中包括移民 政策資深顧問卡塞姆(Ramzi Kassem)、經濟政策特別顧問李維特(Justin Levitt)。

白宮薪資排行榜中，共有12人領取薪水最低的4萬8000元年薪。這12人的職務包括出訪行程協調員、總統文案撰稿人以及研究助理等。

拜登總統並不屬於白宮人員，總統年薪為40萬元，外加每年5萬元特支費(expense allowance)、每年10萬元旅行開銷。