我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

快看世界／敢喝嗎？新加坡推出回收污水釀啤酒

白宮公布員工薪資 24人拿最高薪俸 多數人年薪超10萬

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府送交國會的白宮官員薪資報告顯示，白宮人員年薪從0元到18萬元之間，其中絕大多數人員年薪都超過10萬。(美聯社)
拜登政府送交國會的白宮官員薪資報告顯示，白宮人員年薪從0元到18萬元之間，其中絕大多數人員年薪都超過10萬。(美聯社)

拜登政府5日將474名白宮人員薪資表送交國會，其中24人拿到白宮官員最高薪俸年薪18萬，某些白宮官員則不支薪，年薪紀錄為零元。

福斯商業新聞網(Fox Business)6日報導，拜登政府送交國會的白宮官員薪資報告顯示，白宮人員年薪從0元到18萬元之間，其中絕大多數人員年薪都超過10萬。根據法律規定，白宮必須每年送交所有白宮人員薪資紀錄給國會。

共有24人拿到白宮官員最高薪俸年薪18萬，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)是其中之一。拜登國內政策首席顧問萊斯(Susan Rice)、白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)，同樣領到18萬年薪，其他幾位白宮法律顧問、政策顧問，也都是18萬年薪。

與2021年的白宮人員薪水申報紀錄相比，今年領到18萬年薪的白宮官員，比一年前增加2人。

拜登政府送交國會的紀錄中，共有16名白宮官員薪水為零，其中包括移民政策資深顧問卡塞姆(Ramzi Kassem)、經濟政策特別顧問李維特(Justin Levitt)。

白宮薪資排行榜中，共有12人領取薪水最低的4萬8000元年薪。這12人的職務包括出訪行程協調員、總統文案撰稿人以及研究助理等。

拜登總統並不屬於白宮人員，總統年薪為40萬元，外加每年5萬元特支費(expense allowance)、每年10萬元旅行開銷。

白宮 拜登 移民

上一則

美前貿易顧問：拜登減免中關稅規模 短期內恐不會太大

延伸閱讀

美前貿易顧問：拜登減免中關稅規模 短期內恐不會太大

美前貿易顧問：拜登減免中關稅規模 短期內恐不會太大
拜登取消對中關稅 可舒緩通膨壓力？懶人包看這裡

拜登取消對中關稅 可舒緩通膨壓力？懶人包看這裡
劉鶴通話葉倫釋3訊號 雙方通稿各說各話

劉鶴通話葉倫釋3訊號 雙方通稿各說各話
總統大選若對決川普 紐森民調贏賀錦麗

總統大選若對決川普 紐森民調贏賀錦麗

熱門新聞

佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

2022-07-02 20:35
芝加哥國慶遊行傳槍響，釀6死24傷慘案。路透

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

2022-07-04 17:24
拜登總統表明繼續力挺烏克蘭，不過發言時不小心把瑞典說成瑞士。(美聯社)

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

2022-06-30 16:14
21歲的克里莫在4日的槍擊案中喬裝女性掩飾身分。（湖郡重大犯罪特別小組）

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

2022-07-05 16:51
警方稱被捕的22歲槍手克里莫，也住在海嵐公園附近。(取自推特)

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

2022-07-04 22:36

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國
黃嘉千驚傳16年婚變 將與夏克立打離婚官司

黃嘉千驚傳16年婚變 將與夏克立打離婚官司
華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理