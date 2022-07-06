國防部擬花380萬發展「高空氣球」 追蹤中俄極音速武器

美國政治新聞網站Politico報導，飛行在6萬至9萬英尺之間的高空充氣裝置將成為五角大廈龐大監控網絡的生力軍，最終可用於追蹤極音速武器。圖為空軍一架無人浮空器。(美聯社)

美國國防部正在發展一項新計畫，力圖在武器競爭中凌駕於中國和俄羅斯 ，而美軍的秘密武器是：高空氣球。

美國政治新聞網站Politico報導，飛行在6萬至9萬英尺之間的高空充氣裝置將成為五角大廈 龐大監控網絡的生力軍，最終可用於追蹤極音速武器。

這個構想聽起來像是科幻小說，但五角大廈的預算 文件顯示這項技術正在從國防部的科學部門轉移到軍事部門。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）國際安全計畫（International Security Program）資深研究員兼飛彈防禦計畫（Missile Defense Project）主任卡拉科（Thomas Karako）說：「部署在高空或超高空的平台在配置持久性、機動性以及多種有效載荷的靈活性方面存在很多優勢。」

由於這些氣球可被用來執行多種任務，五角大廈將繼續投資這些計畫。

根據預算文件，過去兩年，五角大廈在氣球計畫方面斥資大約380萬美元，並計畫在2023財年投入2710萬美元，持續展開多方努力。

與此同時，儘管今天的最新測試以失敗告終，五角大廈仍將繼續研究自己的極音速武器計畫。

美國計畫的一個亮點是，高空氣球或許有助於追蹤、嚇阻中國和俄羅斯研發的極音速武器。

中國去年8月曾試射一枚可搭載核彈頭的極音速飛彈，擊中地點與目標雖差了大約39公里，但中國在極音速武器上的進展已讓五角大廈大感訝異。

2002年，俄羅斯開始加快腳步研發極音速武器，以應對美國退出「反彈道飛彈條約」（Anti-Ballistic Missile Treaty）。今年3月，俄國政府聲稱對烏克蘭發射一枚極音速飛彈，標誌其首度在戰鬥中使用極音速武器。