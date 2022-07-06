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美官員：布林肯將籲G20促俄國開放穀物運輸航道

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
美國官員說，國務卿布林肯本周將呼籲20國集團（G20）砲口一致朝向俄羅斯，支持聯合國推動重新開放因俄烏戰爭而被封鎖的海上航線，並再次提醒中國不要在戰事上支持俄羅斯。（美聯社）
美國官員說，國務卿布林肯本周將呼籲20國集團（G20）砲口一致朝向俄羅斯，支持聯合國推動重新開放因俄烏戰爭而被封鎖的海上航線，並再次提醒中國不要在戰事上支持俄羅斯。（美聯社）

美國官員說，國務卿布林肯本周將呼籲20國集團（G20）砲口一致朝向俄羅斯，支持聯合國推動重新開放因俄烏戰爭而被封鎖的海上航線，並再次提醒中國不要在戰事上支持俄羅斯。

路透報導，布林肯（Antony Blinken）明天啟程前往亞洲，8日抵達印尼峇里島（Bali）參加G20外長會議。他此行也將會晤自去年10月以來未再見面的中國外長王毅，但未安排與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談。

分析師預料這次G20外長會議將引發爭論。美國及其盟友將全球糧食短缺問題歸咎於俄國2月24日入侵重要糧食出口國烏克蘭，而同樣作為全球糧倉之一的俄羅斯也指責美國帶頭實施制裁。

美國國務院負責經濟和商業事務的助理國務卿騰立銘（Ramin Toloui）告訴記者，布林肯將提出能源安全議題和一項聯合國試圖讓俄烏食品及肥料重返全球市場的倡議。

騰立銘說：「G20國家應對俄羅斯究責，並堅定支持聯合國致力重新開放海上航線來運送穀物的行動。無論是在G20層級或G20個別成員國，都是布林肯會提出的重點。」

烏克蘭指控俄國阻撓烏國船隻行動，並於本週宣告正與土耳其和聯合國協商，以確保穀物順利出口。

俄羅斯否認阻止任何糧食運輸，反指船隻動不了要怪烏克蘭，聲稱部分原因是烏方在自己的港口布雷。

此外，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）表示，他期待布林肯與王毅9日會晤時，能就烏克蘭議題展開「坦率」的交流。

他說：「這將是另一個機會…傳達我們期望中國在俄烏衝突背景下，做些什麼和不做什麼。」

俄羅斯 布林肯 烏克蘭

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