芝槍手迷信47、曾喊「殺光全家」 叔叔曝他私下面貌

兇嫌克里莫據說迷信數字4與7。(取自YouTube截頻)

芝加哥海嵐公園市槍擊 案後，警方表示2019年曾兩度找上槍手克里莫，分別是因為他鬧自殺和威脅要殺光全家人；目前警方仍不清楚克里莫動機，以及為何他著迷於數字「47」，其叔叔稱克里莫案發前舉止正常，毫無暴力預兆。

警方原稱沒盤問過克里莫，但5日稍後更新，警方曾在2019年二度盤問過他；第一次是2019年4月，當時他威脅要自殺，警察 前去和克里莫與其父母談話，並轉介心理健康專家，並未採取執法措施。

第二次則是同年9月，克里莫家人報警稱克里莫要殺光全家還蒐集多把刀子，警察在他住處搜出16把刀、一把匕首和一把劍，但並未將之逮捕。

警察稱當時欠缺逮捕原因，也無受害者申訴，警方並未通報伊州州警。如今，2019年事件引發質疑，為何克里莫之後如何又為何能夠合法購買多把槍枝。

紐約時報 報導，湖郡警局副警長科維利(Chris Covelli)證實，克里莫未滿21歲便已買到他的武器。

另一項引發疑竇的事是，克里莫的犯案動機、生活型態，以及他為何著迷於數字「47」；克里莫臉上有「47」的刺青，其車側身也印上「47」。他的右臉頰也刺有四縱一橫的符木標記，頸上也有玫瑰和綠葉的刺青。

網友討論懷疑，該數字是否透露槍擊案的時間，即將7月4日倒過來；野獸日報(Daily Beast)報導，克里莫熱愛打電玩，因此網友懷疑這可能是電玩「刺客任務」(Hitman)中的主角「殺手47」，或意指AK-47突擊步槍。

克里莫4日槍擊案後逃至母親家借車，警方認為當時其母不知情，因此把車鑰匙交給他。

槍手叔叔：舉止無暴力跡象

有線電視新聞網(CNN)報導，槍手的叔叔保羅‧克里莫(Paul Crimo)案發後表示，克里莫3日晚上坐在躺椅看電腦，舉止正常且無暴力跡象；保羅說：「我很心碎，當時我沒看出會讓他做出這種事情的跡象，他是個安靜的孩子，通常都自己一個人，孤獨又沉靜，不會說出心裡話。」

保羅指出：「我沒看到有問題的跡象，不然我就會說點什麼。」

克里莫父親曾參選海嵐公園市長，敗給南希·羅特林(Nancy Rotering)。

羅特林5日上午表示，她曾在克里莫童子軍時曾教過他，並稱他是正常的「小男孩」；羅特林感嘆：「遇到這種事，你會退一步詢問發生什麼事？一個人怎會變得如此憤怒、充滿恨意，並發洩在家庭日出遊的無辜民眾身上？」