芝加哥國慶槍擊釀7死 2歲男童痛失雙親、慘淪孤兒

美國伊利諾州芝加哥 海嵐公園市(Highland Park)4日舉行的國慶遊行驚傳槍擊 事件,槍手持步槍從屋頂開槍,造成至少7死39傷悲劇,根據當地媒體報導,一對年輕夫婦也在這場大屠殺中喪命,讓年僅2歲的孩子淪為孤兒。

最新消息指2歲的艾登.麥卡錫(Aiden McCarthy)的父母,分別為37歲的麥卡錫(Kevin McCarthy)和35歲的伊琳娜(Irina McCarthy)都在這場槍擊案中喪生,當地電視台哥倫比亞廣播公司(CBS)芝加哥分台報導指,群眾募資網站「GoFundMe 」已開始為艾登籌措資金,他目前由祖父母撫養。

GoFundMe網站頁面上表示,「年僅2歲的艾登處在一個難以想像的處境,在沒有父母的情況下長大。」

報導指,艾登在槍擊案被發現獨自一人暫時被其他人照顧,幫忙照顧艾登的一對夫婦達娜(Dana)和雷恩(Greg Ring)指當時看到艾登被一名似乎很震驚的陌生人抱在懷裡。

達娜接受採訪時說,「她(陌生人)整個身體都在顫抖。這告訴我們,她不應該還要同時處理一個小傢伙。」於是這對夫妻決定帶走艾登,隨後幫忙尋找他的父母,之後在執法人員的協助下,艾登在醫院與祖父母團聚。

截至5日晚間,麥卡錫家族的GoFundMe籌款活動已募集到45萬美元。據報導,艾登沒有受傷。

Remember this little boy found wandering alone after #HighlandPark parade? We’ve just found out why… both his parents were killed💔



A fundraiser has been started for Irina and Kevin McCarthy’s 2-yo son Aiden as he grows up without them



Link: https://t.co/qKc4mOVX2t @cbschicago pic.twitter.com/7fxYE3OoS4