芝加哥國慶槍擊釀7死 2歲男童痛失雙親、慘淪孤兒

一對年輕夫婦不幸在這場槍擊案中喪命，讓年僅兩歲的兒子艾登（Aiden McCarthy）一夕間成為孤兒。（取材自推特）

美國伊利諾州芝加哥 海嵐公園市（Highland Park）4日舉行的國慶遊行驚傳槍擊 事件，槍手持步槍從屋頂開槍，造成至少7死39傷悲劇，根據當地媒體報導，一對年輕夫婦也在這場大屠殺中喪命，讓年僅2歲的孩子淪為孤兒。

最新消息指2歲的艾登．麥卡錫（Aiden McCarthy）的父母，分別為37歲的麥卡錫（Kevin McCarthy）和35歲的伊琳娜（Irina McCarthy）都在這場槍擊案中喪生，當地電視台哥倫比亞廣播公司（CBS）芝加哥分台報導指，群眾募資網站「GoFundMe 」已開始為艾登籌措資金，他目前由祖父母撫養。

GoFundMe網站頁面上表示，「年僅2歲的艾登處在一個難以想像的處境，在沒有父母的情況下長大。」

報導指，艾登在槍擊案被發現獨自一人暫時被其他人照顧，幫忙照顧艾登的一對夫婦達娜（Dana）和雷恩（Greg Ring）指當時看到艾登被一名似乎很震驚的陌生人抱在懷裡。

達娜接受採訪時說，「她（陌生人）整個身體都在顫抖。這告訴我們，她不應該還要同時處理一個小傢伙。」於是這對夫妻決定帶走艾登，隨後幫忙尋找他的父母，之後在執法人員的協助下，艾登在醫院與祖父母團聚。

截至5日晚間，麥卡錫家族的GoFundMe籌款活動已募集到45萬美元。據報導，艾登沒有受傷。

Remember this little boy found wandering alone after #HighlandPark parade? We’ve just found out why… both his parents were killed💔



A fundraiser has been started for Irina and Kevin McCarthy’s 2-yo son Aiden as he grows up without them



Link: https://t.co/qKc4mOVX2t @cbschicago pic.twitter.com/7fxYE3OoS4 — Marissa Parra (@MarParNews) July 5, 2022