我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國

芝國慶濫射釀7死 槍手遭控7項一級謀殺罪

芝國慶濫射釀7死 槍手遭控7項一級謀殺罪

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥北郊海嵐公園市國慶遊行4日發生濫射槍案，22歲槍手克里莫遭檢方起訴。(取自推特)
芝加哥北郊海嵐公園市國慶遊行4日發生濫射槍案，22歲槍手克里莫遭檢方起訴。(取自推特)

伊利諾州湖郡檢察官萊因哈特(Eric Rinehart)5日向涉嫌前一天在海嵐公園市(Highland Park)國慶遊行時，開槍射殺七人的克里莫(Rober "Bobby" E. Crimo III，21歲)提控七項一級謀殺罪，預計未來幾天還會對其提出數十項控罪。若罪名成立，克里莫將判處無期徒刑，不得假釋。

湖郡重大犯罪特別小組發言人科維利(Chris Covelli)則指出，克里莫作案時故意戴上假髮、換案穿女裝喬扮成女性掩飾身分，朝人群至少射出70發子彈，警方相信此血腥行動早有預謀。

科維利5日說，一名傷者在艾文斯頓醫院傷重不治，使得槍擊案死亡人數增至七名，六名為當場死亡；傷者則有39人。他也提到，迄今仍無證據顯示克里莫是否針對特定族群攻擊。

科維利說，克里莫在案發前曾到射擊地點的建物屋頂場勘，其行凶槍枝為火力強大的類AR-15步槍，是他在芝加哥地區的槍店合法購得。

他在行凶時，特意穿上女性服飾，戴上女性假髮，企圖掩飾其身分及臉上刺青。作案後他將步槍丟在現場，然後走防火梯下樓混入群眾離開現場，前往附近其母親住處。

聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)在現場找到槍枝後，立即追蹤來源，找到克里莫為槍枝擁有者。

科維利表示，克里莫到其母親住處借了車子開走，該部車輛也是他被逮捕時使用的那一輛。

警方表示，在4日的血腥屠殺前，克里莫曾遭舉報過兩次，包括2019年4月，有人得知克里莫試圖自殺後報了警，警方曾與其父母交談，得知心理專家正在處理該情況；同年9月， 一名家庭成員報警稱，克里莫藏了一把刀「要殺死所有人」，警方後來將其刀械拿走。

至於4日槍擊案中所用槍枝，則都是克里莫在上述兩起事件後才購入。

科維利說，克里莫使用的槍枝為合法購買，他的車內還有另一把火力也很強大的步槍，是在芝加哥另一家槍店合法購得，警方也在其住處找到其他手槍及刀械。

警方在克里莫逃逸八小時後，在伊州41號公路將其逮捕。

克里莫的雙親5日透過律師發表聲明說，「我們都是為人父母、姊妹與兄弟者，這對許多家庭、受害者、遊行人群、社區及我們自己來說，都是一場可怕的悲劇，我們的心、我們的思念及祈禱，與每個人同在。」其父母稱正在整理悲劇後的思緒，也希望大家尊重他們的隱私。

克里莫的叔叔保羅.科維利(Paul Crimo)接受電視台訪問時說，涉嫌開槍濫殺的姪子平時很安靜，就住在他名下位於海伍德市(Highwood)公寓的一個單位；保羅說，他的姪子最近才從當地Panera餐館失業，案發前他最後一次看見姪子是在1日傍晚5時左右，姪子經過他的房子時跟他打了招呼。

保羅說，他從來沒有聽過姪子提到過自己的政治觀點，也沒有說過有關槍枝武器的事情，對於發生慘案，保羅對死傷者與家人深致歉意。

遊行 檢察官 伊利諾州

上一則

美要掐住中國晶片業致命點 施壓ASML停賣DUV機台給中國

下一則

芝加哥國慶槍擊釀7死 2歲男童痛失雙親、慘淪孤兒

延伸閱讀

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

國慶長周末…紐約華人餐廳生意旺 「快恢復到疫情前」

國慶長周末…紐約華人餐廳生意旺 「快恢復到疫情前」
芝加哥濫射 紐約加強警戒 施放4.8萬枚國慶煙火照亮黑暗

芝加哥濫射 紐約加強警戒 施放4.8萬枚國慶煙火照亮黑暗
芝城濫射／數百人逃命 家長抱孩狂奔、染血童走散家人

芝城濫射／數百人逃命 家長抱孩狂奔、染血童走散家人

熱門新聞

佛奇。（美聯社）

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

2022-06-30 09:40
明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

2022-07-02 20:35
芝加哥國慶遊行傳槍響，釀6死24傷慘案。路透

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

2022-07-04 17:24
拜登總統表明繼續力挺烏克蘭，不過發言時不小心把瑞典說成瑞士。(美聯社)

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

2022-06-30 16:14
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
警方稱被捕的22歲槍手克里莫，也住在海嵐公園附近。(取自推特)

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

2022-07-04 22:36

超人氣

更多 >
《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片
乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒
加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打