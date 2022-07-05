芝國慶遊行槍手預謀多時 至少朝人群開了70槍

22歲的克里莫早有預謀在國慶開槍濫殺，他在行兇後刻意穿上女性服飾混淆視聽，及遮蓋臉上刺青。(海嵐公園警局)

伊利諾州 湖郡重大犯罪特別小組發言人科維利(Chris Covelli)5日表示，涉嫌在4日海嵐公園市(Highland Park)國慶遊行 開槍濫殺的槍手克里莫(Rober "Bobby" E. Crimo III)，至少向人群射出70發子彈，而且他這項血腥行動早有預謀，已經籌畫了好幾周。

科維利說，克里莫在案發前曾到射擊地點的建物屋頂場勘，其行兇槍枝是在伊州 合法購得。他在行兇後，將步槍丟在現場，然後刻意穿上女性服飾混淆視聽及遮蓋臉上刺青，然後爬下屋頂逃逸。

科維利表示，克里莫開槍濫殺後，逃往他的母親住處借了車子開走，該部車輛也是他被逮捕時所使用的那一輛。

科維利說，克里莫使用的槍枝為合法購入，他的車內還有另一把步槍，調查人員相信也是合法購得。

警方在克里莫逃逸八小時候，在伊州41號公路將其逮捕。

科維利在5日的記者會上說，克里莫至少朝人群開了70槍，造成至少六人死亡，超過30人受傷。

科維利的叔叔保羅.科維利(Paul Crimo)接受電視台訪問時說，涉嫌開槍濫殺的姪子平時很安靜，就住在他父親名下位於海伍德市(Highwood)房屋內的一個單位，保羅說，案發前他最後一次看見姪子是在1日傍晚5時左右，姪子從房子穿過時跟他打了招呼。

叔叔保羅說，他從來沒有聽過姪子提到過自己的政治觀點，也沒有說過有關槍枝武器的事情，對於發生六死慘案，保羅對死傷者與家人深感抱歉。

當天參加遊行的一名婦女沙琦(Lauren Sachs)說，「我很確定聽過兇手的名字，我知道他海嵐公園高中畢業的學生」。