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國務院：布林肯和王毅本周G20會議場邊會談

中央社華盛頓5日綜合外電報導
國務卿布林肯。(美聯社)
國務卿布林肯。(美聯社)

國務院今天指出，國務卿布林肯本周將與中國外交部長王毅在印尼峇里島20國集團部長會議場邊舉行會談。

法新社報導，美國對台灣議題日益引以為憂，拜登總統矢言若中國展開侵略，將會防衛台灣。

美中因包括台灣等諸多議題緊張關係升高之際，美國務院指出，20國集團（G20）部長會議在印尼度假勝地峇里島（Bali）進行時，布林肯（Antony Blinken）、王毅將進行場邊會晤。

拜登日前表達，希望未來數周與中國國家主席習近平進行對話。

國務院指出，布林肯也將與印尼外長會談。接下來，他9日將訪問美國盟友泰國。去年他率領的代表團因有團員感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而取消訪泰行程。

美、中原本例行性舉行會談。但是兩大經濟體緊張升高之際，相關會談於疫情期間幾乎停擺。

布林肯和白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）去年3月與中方對口官員在阿拉斯加州（Alaska）會談時，中方官員公開責備美國，演變成不歡而散局面。

但是自從上個月以來，會談似乎變得比較平常。蘇利文上個月在盧森堡與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤，兩國國防部長也在新加坡一項會議場邊會談。

拜登3月曾與習近平通電話，聚焦烏克蘭議題。

布林肯、王毅上一次於去年10月在羅馬會談。

布林肯 國務院 拜登

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